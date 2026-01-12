Cận cảnh khu chợ kiệu Tết lớn nhất TPHCM

Khoảng hơn 1 tuần nay, khu vực chuyên kinh doanh mặt hàng kiệu tại chợ đầu mối Thủ Đức – TP HCM đã đi vào hoạt động với 18 vựa chuyên kinh doanh sỉ.

Ghi nhận của phóng viên đêm 11, rạng sáng 12-1, hoạt động kinh doanh tại đây đã bắt đầu tấp nập. Các tiểu thương cho biết cao điểm của chợ sẽ rơi vào đầu tháng Chạp, tức còn khoảng 1 tuần nữa.

Tại ô số 1 của bà Hồng Cẩm, mỗi ngày bán được khoảng 20 bao kiệu, mỗi bao 100 kg

Mỗi đêm, các vựa ở đây có thể bán từ vài tấn đến hơn chục tấn, góp phần tạo không khí Tết truyền thống ở TPHCM.

Người đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để cảm nhận hương vị mùa Tết đang bắt đầu với mùi hăng đặc trưng của kiệu.

Theo các tiểu thương, năm nay, do thời tiết xấu, mưa bão nên chất lượng kiệu không bằng mọi năm nhưng giá tăng từ 3.000 - 10.000 đồng/kg do hàng ít.

Xe tải chở kiệu về chợ

Không khí sôi động tại chợ kiệu Tết lớn nhất TPHCM

Giá kiệu phổ biến ở mức từ 30.000 - 70.000 đồng/kg (tùy chất lượng, mẫu mã). Nguồn hàng chủ yếu đến từ các tỉnh miền Quảng Ngãi, Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), Khánh Hòa, Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) và TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ),...

Kiệu tại đây sẽ được phân phối không chỉ cho các chợ lẻ TPHCM mà còn các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ.

Chợ kiệu hoạt động thời vụ mùa Tết nằm bên trong chợ đầu mối Thủ Đức

Tài xế công nghệ chở khách đi mua kiệu. Khu vực chợ kiệu được bố trí thuận lợi cho người mua kẻ bán

Ông Lộc, chủ vựa kiệu Lộc Bé, cho hay ngày thường ông cũng chuyên bán kiệu nhưng mùa Tết, sản lượng gấp vài chục lần. Vựa của ông có đến 8 nhân viên cùng 2 vợ chồng ông cùng nhau bán hàng. Hiện tại, mỗi ngày vựa bán được từ 10-15 tấn và sẽ nhiều hơn khi vào tháng Chạp.

Vựa Lộc Bé thuê 2 ô tại chợ

Tiểu thương đến chợ sỉ mua kiệu về bán ở khu vực ngoại thành TPHCM

Có vựa bán thêm củ cải trắng, hành khô - những món làm chung với kiệu

Một vựa bán thêm sản phẩm kiệu sơ chế

Bà Nguyễn Ngọc Loan, chủ một vựa kiệu tại đây, cho biết bà đã kinh doanh kiệu Tết được 5 năm và rất thích không khí dịp này.

Theo bà, việc tạo một khu chuyên doanh, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, so sánh và tạo nên một không khí nhộn nhịp, đặc trưng như đi hội chợ Tết.

Bên cạnh đón khách tại chỗ, bà còn quay phim, chụp ảnh để giúp khách ở xa chọn hàng, chốt đơn. "Gần Tết, nhiều gia đình cùng đi sắm kiệu Tết, tạo nên một không khí mà mỗi năm mới có một lần, rất đặc biệt" - bà Loan nói.

Để có được nguồn hàng ổn định, các chủ vựa tại đây thường phải làm việc với thương lái để thương lái làm việc với nông dân chuẩn bị trồng từ giữa năm, tạo nguồn hàng ổn định để kinh doanh.