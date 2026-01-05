HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bánh chưng, bánh tét Tết năm nay ra sao?

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Là sản phẩm mùa vụ và mang tính chất đặc trưng mùa Tết, giới kinh doanh dự báo giá mặt hàng này sẽ tăng

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ một điểm kinh doanh đặc sản miền Bắc ở phường Tân Định (TPHCM), vừa khởi động kinh doanh hàng Tết đã thấy các đầu mối đồng loạt báo giá tăng. 

TIN LIÊN QUAN

"Hàng đặc sản chúng tôi chủ yếu lấy ở các tỉnh Tây Bắc, vừa rồi gặp thiên tai, mất mùa, hàng ít. 

Hiện tại tôi bắt đầu bán nếp nương, nếp cái Tú Lệ,… giá từ 45.000 – 47.000 đồng/kg. Nhà làm bánh chưng cũng báo trước giá sẽ tăng, không còn mức 110.000 đồng/chiếc như năm ngoái" – bà Hiền nói.

Theo bà Hiền, ngoài phương án tăng giá từ 20.000 – 30.000 đồng/chiếc, lò bánh còn nêu phương án làm chiếc bánh nhỏ lại và giữ giá bán.

Bà Triệu Thị Ngọc lý giải giá bánh chưng tăng cận Tết

Bà Triệu Thị Ngọc, chủ cơ sở Tây Nương Food (Điện Biên), cũng dự báo giá bánh chưng Tết sẽ tăng từ 10%-20% so với hiện tại khoảng 145.000 đồng/chiếc. Nguyên nhân các nguyên liệu như nếp, đậu xanh, thịt heo,… đều giới hạn trong khi Tết nhu cầu tăng đột biến nên giá sẽ tăng.

Giá bánh chưng , bánh Tét Tết năm nay tăng cao do nhu cầu tăng đột biến - Ảnh 3.

Trẻ em hào hứng với trải nghiệm gói bánh chưng Tết ở Organica Thảo Điền Tết 2025

Đại diện Organica, hệ thống phát triển và phân phối thực phẩm hữu cơ, cho biết đang chuẩn bị cho sự kiện "Gói bánh chưng trong vườn" với tên gọi "Gói Tết Trong Vườn" diễn ra ngày thứ 7 (10-1) tới tại Organica Thảo Điền 169 Song Hành (phường Thảo Điền), xác nhận hầu hết các nguyên liệu để gói bánh chưng đều tăng khoảng 30% so với Tết năm ngoái.

Tuy nhiên, đại diện Organica cho rằng sản phẩm bánh chưng không chỉ là thực phẩm ngày Tết mà mang nhiều ý nghĩa về truyền thống văn hóa, về ký ức của nhiều người. Do đó, Organica không tập trung bán sản phẩm những ngày cận Tết mà cung cấp dịch vụ trải nghiệm gói bánh chưng tại một không gian đậm chất Tết giữa TPHCM.

Bánh tét bánh chưng phong vị tết bánh tết gói bánh trải nghiệm gói bánh chưng
    Thông báo