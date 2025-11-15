HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Cần đồng bộ

Trần Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM

Sau sáp nhập, diện tích và quy mô dân số tăng, nhu cầu điều trị lớn hơn, đồng thời còn phải hỗ trợ các tỉnh lân cận nên tình trạng thiếu máu tái diễn ở TP HCM

Khó khăn đầu tiên là sau sáp nhập, nhiều đầu mối vận động hiến máu ở cấp quận - huyện, phường - xã bị thay đổi, dẫn đến việc tổ chức, kết nối và vận động, nguồn hiến máu bị ảnh hưởng. Khó khăn thứ hai là sau đại dịch COVID-19, người dân TP HCM quen theo dõi nhu cầu máu, biết lúc nào cần hiến, đăng ký qua app… Nhưng ở 2 địa phương mới sáp nhập (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) công tác này chưa được áp dụng đầy đủ, nhiều nơi vẫn làm thủ công, nên quá trình vận động và tiếp nhận chưa trơn tru.

Khó khăn thứ ba là sự khác biệt hệ thống. Tại TP HCM cũ, Bệnh viện Truyền máu Huyết học vừa phối hợp vận động, vừa tiếp nhận, xử lý, điều chế, phân phối máu. Trong khi đó, trước khi sáp nhập, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu lại do Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy phụ trách. Sau hợp nhất, muốn đồng bộ hệ thống thì phải tổ chức lại toàn bộ quy trình vận động và tiếp nhận máu.

Về chính sách và tổ chức, TP HCM cũ đã quen với cơ chế khen thưởng, hỗ trợ người hiến máu…, còn 2 địa phương mới sáp nhập vẫn còn nhiều vướng mắc trong chuyện này. Khi thành phố mới hình thành, phải xây dựng lại Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện, xác lập vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong việc triển khai đến toàn bộ 168 phường - xã. Mỗi phường - xã cần có tổ chức hiến máu đầy đủ, phối hợp với Trung tâm Hiến máu, Bệnh viện Truyền máu Huyết học và cả Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2025…

Về lý do người dân không đến hiến, không nên đổ lỗi cho thời tiết. Mấu chốt nằm ở tổ chức kết nối giữa các cấp, cung cấp thông tin kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thì công tác tiếp nhận máu sẽ tốt. Trước đây, phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Hiến máu và Bệnh viện Truyền máu Huyết học rất suôn sẻ. Bệnh viện phụ trách chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng; Trung tâm Hiến máu thực hiện theo yêu cầu; bệnh viện còn có đội tiếp nhận riêng nên TP HCM có lợi thế với 2 kênh tiếp nhận song song. Vấn đề hiện nay không nằm ở chuyên môn mà ở tổ chức vận hành.

Về giải pháp tăng nguồn máu dự trữ, cần tái lập và mở rộng các câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ máu hiếm. Những lực lượng này vẫn tồn tại nhưng cần được duy trì, sinh hoạt đều và mở rộng mạng lưới đến từng phường - xã. Khi cần, có thể huy động nhanh. Đồng thời, cần phát huy lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp; lực lượng công chức, viên chức, công an, quân đội, các trường đại học… Đây đều là nguồn lực dự bị quan trọng.

Trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng máu hiếm và người hiến máu thường xuyên vẫn luôn sẵn sàng. Chỉ cần bệnh viện hoặc Trung tâm Hiến máu phát thông báo, họ sẽ có mặt ngay. 

đại dịch covid-19 Bà Rịa - Vũng Tàu hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Chợ Rẫy
