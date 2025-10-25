Cần tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, hãy đến với Job Link 2025!

Nhiều doanh nghiệp (DN) gấp rút mở rộng nhân sự với số lượng công việc lớn chưa từng có, mở ra cơ hội rất lớn cho người tìm việc. Trong quý III/2025, các DN cần tuyển khoảng 85.000 - 90.000 lao động. Nhưng dù nhu cầu rất lớn, DN vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng: lao động thiếu tay nghề, yêu cầu cao về kỹ năng và mức lương, thưởng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng ứng viên.

Nhằm góp phần tháo gỡ bài toán này, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, diễn ra vào ngày 9-11-2025 (chủ nhật), tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Đây là ngày hội việc làm quy mô lớn, đồng thời là sàn giao thương nhân lực hiện đại, nơi DN, cơ sở đào tạo và người lao động có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, mở rộng hợp tác và cơ hội tuyển dụng. Chương trình dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị tham gia, hơn 5.000 vị trí việc làm cùng khoảng 10.000 lượt người tìm việc.

Công ty CP Takahiro (TP HCM) cần tuyển dụng 500 lao động thời vụ và toàn thời gian từ đây đến cuối năm tại TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Ảnh: THANH TRÚC

Job Link 2025 được thiết kế với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang lại lợi ích thiết thực cho DN: Tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực đa dạng, từ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, đến cử nhân, sinh viên, lao động xuất khẩu trở về nước; phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ, với 30-40 bàn phỏng vấn trực tiếp dành cho DN có nhu cầu tuyển gấp; gian hàng nhận diện chuyên nghiệp, giúp DN quảng bá thương hiệu tuyển dụng và hình ảnh tổ chức.

Ngoài ra, còn có khu trải nghiệm - talkshow - diễn đàn về nhân lực, thị trường lao động, kỹ năng nghề nghiệp... Hoạt động truyền thông, kết nối mạnh mẽ, chuyên nghiệp gồm livestream "Việc đang tìm người", mini game tương tác, check-in backdrop… giúp thông tin, hình ảnh DN lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.

Với quy mô lớn, hình thức hiện đại và định hướng kết nối bền vững, Job Link 2025 không chỉ là nơi DN tuyển đúng người - đúng việc, mà còn là dịp để khẳng định uy tín, nâng tầm thương hiệu tuyển dụng trong mắt hàng ngàn lao động trẻ, năng động.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức Job Link 2025, đến nay, đã có 40 DN và nhà tuyển dụng đăng ký tham gia, với hơn 5.000 vị trí việc làm đa dạng nhiều lĩnh vực, ngành nghề, từ lao động phổ thông đến lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.

DN quan tâm tham gia vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002); chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên - Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114).