Canh bạc táo bạo Anthony Gordon của Barcelona

Đặt ra dấu hỏi lớn

Barcelona vừa chính thức ký hợp đồng 5 năm với Anthony Gordon. Nếu tính cả các điều khoản bổ sung, tổng giá trị của thương vụ này có thể vượt mốc 80 triệu euro. Trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya không quá vững mạnh về tiềm lực tài chính, số tiền khổng lồ dành cho một cầu thủ chưa thực sự thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu châu Âu lập tức đặt ra dấu hỏi lớn.

Anthony Gordon sẽ gắn bó cùng Barcelona đến năm 2031 (Ảnh: Barcelona FC)

Nhìn bề ngoài, Gordon không phải mẫu tiền đạo có những con số khiến người ta phải choáng ngợp. Hai mùa vừa qua, cầu thủ sinh năm 2001 chỉ ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho Newcastle tại Premier League, khá khiêm tốn so với mức giá chuyển nhượng. Sự ổn định cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của chân sút người Anh. Chính vì vậy, người hâm mộ thắc mắc điều gì khiến Barcelona quyết tâm theo đuổi thương vụ này đến cùng và "chốt" giá nhanh hơn cả Bayern Munich lẫn Liverpool.

Câu trả lời nằm ở giá trị chiến thuật trong hệ thống của HLV Hansi Flick. Dưới thời nhà cầm quân người Đức, Barcelona đang hướng tới xây dựng một tập thể giàu năng lượng, pressing cường độ cao và đòi hỏi các cầu thủ tấn công cũng phải tham gia phòng ngự ngay từ tuyến đầu.

Khác với Marcus Rashford thiên về mẫu tiền đạo cổ điển, Gordon là cầu thủ chạy cánh cần mẫn, thường xuyên dâng cao, sau đó nhanh chóng lùi lại hỗ trợ hàng thủ.

Ưu tiên cho sự phù hợp

Ngoài ra, chân sút 25 tuổi khá đa năng, có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cánh đến trung phong khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng khi đội chủ sân Camp Nou đang tìm kiếm phương án lâu dài cho khoảng trống mà Robert Lewandowski để lại.

Gordon (phải) có thể phù hợp với lối chơi của HLV Hansi Flick hơn so với Rashford (Ảnh: The FA)

Quan trọng hơn, Gordon trẻ hơn Rashford 4 tuổi, thiếu kinh nghiệm nhưng lại đầy nhiệt huyết chứng minh bản thân. Đội ngũ tuyển trạch của Barcelona rõ ràng đã đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của cầu thủ trẻ này. Ở môi trường cạnh tranh như Camp Nou, việc được chơi bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Lamine Yamal hay Raphinha có thể giúp Gordon từng bước nâng cao trình độ.

Tuy nhiên, niềm tin ấy đi kèm không ít rủi ro. Gordon có thể tỏa sáng tại World Cup 2026 cùng tuyển Anh và làm cho mức giá chuyển nhượng trở nên hợp lý hơn. Song 80 triệu euro đồng nghĩa tiền đạo sinh năm 2001 sẽ không có nhiều thời gian để lãng phí. Anh buộc phải tạo ra tác động tức thì và cạnh tranh suất đá chính trong một hàng công vốn đã rất chất lượng. Tại Camp Nou, sự kiên nhẫn thường không kéo dài quá lâu.

Bên cạnh đó, thương vụ này cũng khiến nhiều người lo lắng về chiến lược đầu tư của Barcelona. Với số tiền tương tự, "Gã khổng lồ xứ Catalan" hoàn toàn có thể tiếp cận những gương mặt đã chứng minh được đẳng cấp ở sân chơi đỉnh cao. Thậm chí, họ có thể mua "đứt" Rashford từ Man United chỉ với giá 30 triệu euro. Việc lựa chọn Gordon cho thấy Flick đang ưu tiên sự phù hợp với hệ thống hơn là danh tiếng.

Gordon có thể trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Barcelona nhiều năm gần đây, hoặc là cái giá đắt phải trả cho việc đầu tư dựa trên tiềm năng. Chỉ khi mùa giải mới bắt đầu, cổ động viên ở Camp Nou mới có câu trả lời chính xác liệu 80 triệu euro dành cho Anthony Gordon là sự khôn ngoan hay một canh bạc đầy mạo hiểm.



