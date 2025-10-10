Chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên - lao động

Ngày 9-10, Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - dẫn đầu đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM).

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Công đoàn công ty thông tin doanh nghiệp (DN) hiện có 6 khu xưởng làm giày thể thao và đang sử dụng 40.756 lao động (đoàn viên chiếm 99,5%). Cùng với mức thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/tháng và bảo đảm các chế độ chính sách, thời gian qua, công ty còn tổ chức 10 bếp ăn phục vụ cho người lao động (NLĐ), 327 chuyến xe đưa rước CN, hỗ trợ NLĐ có con nhỏ dưới 6 tuổi, tặng quà cho NLĐ 3 lần/năm…

Ngoài ra, công ty còn dành một khu rộng hơn 16.000 m2 cho Công đoàn hoạt động với các tiện nghi như: văn phòng, hội trường, sân thể thao, căng-tin, siêu thị mini phục vụ NLĐ.

Hiện quan hệ lao động tại DN hài hòa, ổn định. Lượng đơn hàng từ nay đến cuối năm khá dồi dào nhưng đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Ngoài đề nghị được hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động, công ty mong tiếp tục được LĐLĐ thành phố quan tâm chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm con công nhân đang học tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ (thuộc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam). Ảnh: MAI CHI

Ông Bùi Thanh Nhân đánh giá cao các thành quả mà DN, Công đoàn cơ sở đạt được trong gần 30 năm qua. Chủ tịch LĐLĐ TP HCM kỳ vọng thời gian tới, Công đoàn công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, có thêm nhiều mô hình hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực trong hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp thiết thực vào kết quả sản xuất - kinh doanh của DN. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua do LĐLĐ TP HCM phát động…

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (phải) tặng hoa cho lãnh đạo Công ty TNHH Nobland Việt Nam

Cùng ngày, ông Bùi Thanh Nhân cùng đoàn công tác LĐLĐ TP HCM cũng đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động Công đoàn tại Công ty TNHH Nobland Việt Nam (phường Tân Thới Hiệp, TP HCM). Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã trao đổi với Công đoàn cơ sở một số hoạt động Công đoàn sau khi sắp xếp tổ chức; ghi nhận những đề xuất, góp ý của Công đoàn, người lao động cho hoạt động Công đoàn thành phố thời gian tới.