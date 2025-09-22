HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chân sút nước ngoài lấn lướt tại V-League

TƯỜNG PHƯỚC

Năm cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League qua 4 vòng đấu đều là những chân sút nước ngoài

Nguyễn Quang Hải là cầu thủ trong nước duy nhất nằm trong tốp 9 chân sút ghi nhiều bàn thắng tính đến nay, với 2 bàn.

Nội binh lép vế

Chiêu mộ dàn ngoại binh có trình độ, đẳng cấp cao không chỉ giúp đội bóng đạt kết quả thuận lợi mà còn tăng chất lượng chuyên môn sân chơi V-League.

Qua 4 vòng đấu, những chân sút nước ngoài đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Dẫu vậy, phong độ cao của các cầu thủ nước ngoài cũng là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển tài năng trẻ, khiến nhiều cầu thủ Việt Nam mất cơ hội được thi đấu, cọ xát ở đấu trường V-League.

Qua 4 trận đấu, CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng sở hữu nhiều chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất. Alan Grafite, Léo Artur và Nguyễn Quang Hải đóng góp 10 bàn thắng cho đội bóng ngành công an. Trong đó, tiền đạo Alan tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League với 5 pha lập công, nhiều hơn đồng đội Artur 2 bàn.

Chân sút nước ngoài lấn lướt tại V-League- Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hải (giữa) là cầu thủ trong nước duy nhất lọt vào tốp 9 chân sút ghi nhiều bàn tại V-League 2025 - 2026, tính đến nay. (Ảnh: QUỐC AN)

Mùa trước, chân sút 27 tuổi gốc Brazil này đã đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" V-League với 14 pha lập công. Trong khi đó, Quang Hải nằm trong tốp đầu kiến tạo khi tung 8 đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn.

Không quá suôn sẻ khi ra quân ở đấu trường quốc tế nhưng CLB Công an Hà Nội đang duy trì phong độ ổn định tại sân chơi trong nước. Đoàn quân của HLV Polking đã thắng CLB Nam Định để đoạt danh hiệu Siêu cúp Quốc gia và bất bại với chuỗi 4 trận, bao gồm 3 chiến thắng ở V-League mùa này.

CLB Ninh Bình cũng đang sở hữu tay "săn bàn" hàng đầu V-League. Chân sút Gustavo Henrique đã có 4 bàn thắng chỉ trong 3 trận và là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công đội bóng cố đô Hoa Lư. Trước khi gia nhập CLB Ninh Bình, tiền đạo Brazil 29 tuổi này cũng tạo ấn tượng khi khoác áo đội Công an Hà Nội ở mùa giải 2023.

Vừa trở lại V-League, CLB Ninh Bình nhanh chóng gây sốc khi mạnh tay chi tiền để mang về nhiều ngoại binh xuất sắc, làm mới ban huấn luyện bằng các chuyên gia người Tây Ban Nha. CLB Ninh Bình cũng là đội bóng duy nhất toàn thắng 4 trận trong giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026, bao gồm 3 lượt đấu V-League và vòng loại Cúp Quốc gia.

Khai phá tiềm năng

CLB Thể Công Viettel được giới chuyên gia đánh giá là ứng viên vô địch các giải trong nước mùa này. Đội bóng áo lính có chuỗi 4 trận bất bại, bao gồm 2 chiến thắng, vững vàng trong tốp 3 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 qua 4 vòng đấu. Ngoài ra, đoàn quân HLV Popov cũng khiến giới hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi sớm loại CLB Hà Nội khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026.

Đến nay, CLB Thể Công Viettel là đội mua sắm tân binh hiệu quả nhất. Lần đầu sử dụng cầu thủ Việt kiều song ban huấn luyện biết cách khai phá tiềm năng, biến trung vệ Kyle Colonna, Damian Vũ Thanh An… trở thành những trụ cột trong đội hình. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ như thủ thành Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Đinh Xuân Tiến cũng thể hiện sự hòa nhập nhanh, tạo vị thế trong đội bóng mới.

Trong giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026, lịch thi đấu khiến CLB Thể Công Viettel phải liên tục chạm trán nhiều đối thủ mạnh nhưng đội đều có được những kết quả khả quan. Bên cạnh chiến thắng thuyết phục trước CLB Hà Nội ở Cúp Quốc gia, thầy trò ông Popov còn hòa trong thế thắng trước đội Công an Hà Nội và thắng áp đảo khi tiếp đón CLB Công an TP HCM, Becamex TP HCM tại V-League.

Việc xoay tua đội hình hợp lý không chỉ giúp CLB Thể Công Viettel giữ vững phong độ, nhuần nhuyễn vận hành đấu pháp chiến thuật mà còn hạn chế chấn thương cho cầu thủ. Thể Công Viettel cũng là đội để thủng lưới ít nhất với 2 bàn thua sau 4 vòng đấu. Khả năng phán đoán tình huống, ra vào hợp lý, phản xạ cứu bóng nhanh nhạy của thủ môn Nguyễn Văn Việt đã giúp đội nhà có 2 trận giữ sạch lưới. 

CLB Hà Nội - thế lực một thời của bóng đá Việt Nam - tiếp tục gây thất vọng với chuỗi 5 trận không thắng. Trong 3 trận derby thủ đô ở mùa này, đội bóng áo tím thua CLB Công an Hà Nội (vòng 3 V-League), hòa Thể Công Viettel (vòng 4 V-League) và thua Thể Công Viettel tại vòng loại Cúp Quốc gia.

Văn Quyết và đồng đội đã lọt vào nhóm 4 đội cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm qua 4 trận đấu tại V-League 2025-2026.

Chân sút nước ngoài lấn lướt tại V-League- Ảnh 2.


