Chàng trai ở TPHCM mắc bệnh hiếm, 100.000 người chỉ có 2 người mắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chàng trai ở TPHCM mắc bệnh hiếm, 100.000 người chỉ có 2 người mắc

Tin - ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết trong 100.000 người thì chỉ có 2 người ghi nhận mắc bệnh hiếm này. Đáng chú ý, bệnh xuất hiện trước 20 tuổi.

Ngày 20-12, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận điều trị thành công cho nam thanh niên (19 tuổi) mắc hội chứng Kearns–Sayre, một bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp.

Thiếu niên 19 tuổi mắc căn bệnh 100.000 người chỉ có 2 người mắc - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chỉ định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, một thiết bị nhỏ đặt trong ngực, có chức năng kích thích nhịp tim bằng xung điện

Trước đó, nam bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý ngoài vóc dáng gầy, nhỏ (nặng 35 kg, cao 1,4 m). 

Khoảng hai năm trước, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng khó mở mắt, sau đó sụp mi tiến triển một bên. Sau đó, bệnh nhân khám mắt tại Bệnh viện Mắt TPHCM, qua các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bị mắc thoái hóa võng mạc sắc tố kèm liệt vận nhãn ngoài tiến triển (CPEO – Chronic Progressive External Ophthalmoplegia).

Gần đây, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện cảm giác hồi hộp nên đi khám và thực hiện điện tâm đồ. Kết quả cho thấy nhịp tim chậm bất thường, chỉ khoảng 40–45 lần/phút, nên được chuyển đến chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị block nhĩ thất độ III. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm, có thể gây ngất hoặc ngưng tim đột ngột dẫn đến tử vong. Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm nhưng không tìm được nguyên nhân có thể hồi phục, bệnh nhân được hướng đến chẩn đoán hội chứng Kearns–Sayre

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn (một thiết bị nhỏ đặt trong ngực) có chức năng kích thích nhịp tim bằng xung điện. 

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, máy hoạt động tốt. Người bệnh tiếp tục được tư vấn di truyền và điều trị phối hợp đa chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, hội chứng Kearns–Sayre là bệnh lý hiếm gặp với tỉ lệ mắc chưa đến 2/100.000 người. Bệnh có các triệu chứng điển hình gồm: Khởi phát trước 20 tuổi, liệt vận nhãn ngoài tiến triển và thoái hóa võng mạc sắc tố. Ngoài ra, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như tim mạch, thần kinh, thính giác, nội tiết và tình trạng dinh dưỡng.

Các chuyên gia nhấn mạnh bệnh nhân mắc hội chứng Kearns–Sayre cần được theo dõi và phát hiện sớm các biến chứng tiềm ẩn, đặc biệt là tổn thương tim mạch, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm bệnh nhân này. Việc điều trị đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, hạn chế tàn phế và giảm nguy cơ tử vong.

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh hiếm gặp

(NLĐO) - Bệnh nhân 14 tuổi người Campuchia mắc căn bệnh lây truyền hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai cứu sống kịp thời.

Bé gái ở An Giang mắc căn bệnh hiếm, với chưa đến 12 ca ở trẻ em được báo cáo trên y văn thế giới

(NLĐO) - Căn bệnh này chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số với chưa đến 12 ca ở trẻ em được báo cáo trên y văn thế giới.

Bệnh hiếm gặp lộ diện từ dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân 63 tuổi, khởi phát với dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân, tưởng rối loạn tiền đình, bất ngờ mắc bệnh hiếm gặp.

Bệnh viện Nhân dân 115 nam thanh niên bệnh hiếm Bệnh viện Mắt đáng chú ý mắc bệnh máy tạo nhịp 100.000 người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo