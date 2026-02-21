HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chàng trai trẻ đưa bánh lọc đi Mỹ

Quang Nhật

(NLĐO) - Nghỉ học từ lớp 12, chàng trai trẻ sau bao năm lăn lộn đã khởi nghiệp với số tiền ít ỏi, hiện thực hoá giấc mơ đưa bánh lọc Huế đến thị trường Mỹ.

Trên các kệ hàng chợ Tân Bình ở Houston, bang Texas (Mỹ), giờ đây người Việt không hề xa lạ với hình ảnh những gói bánh lọc, bánh nậm, bánh gai mang thương hiệu One Food Huế. Những đặc sản quê hương "đúng chuẩn Huế" làm cho hương vị Tết nơi xa xứ đầm ấm hơn.

Đưa hương vị Huế ra xứ người

Trước đó, vào đầu tháng 10-2025, chuyến hàng đầu tiên là một container lạnh -20°C chứa 400.000 chiếc bánh lọc nhân 2 tôm, bánh lọc chay, bánh nậm nhân tôm và bánh ít lá gai chính thức cập cảng ở Mỹ sau 45 ngày hải hành vượt nửa vòng trái đất. Những chiếc bánh mang đậm hương vị Huế – "đặc sản quê nhà" – nhanh chóng xuất hiện trên kệ các siêu thị, cửa hàng và sàn thương mại điện tử tại xứ cờ hoa.

- Ảnh 1.

Những chiếc bánh lọc của Hue One Food.

Ít ai ngờ đó là sản phẩm của Công ty CP Hue One Food, do Ngô Văn Quốc – chàng trai sinh năm 2002, quê ở Thuận An (TP Huế) – làm giám đốc điều hành. Với Quốc, container đầu tiên không chỉ là một lô hàng, mà là "hành trình vạn dặm" của khát vọng tuổi 24 muốn đưa hương vị Huế ra thế giới. Những chiếc bánh ấy đã nhận được phản hồi rất tích cực của khách hàng khi mua ở siêu thị, nhà hàng, trên TikTok, hay các sàn thương mại.

Ở trụ sở Hue One Food được xem là "tòa nhà không ngủ", họ làm việc 24/7 để không bỏ lỡ phản hồi nào của khách hàng. Ban ngày là nơi họ phục vụ khách hàng trong nước và các thị trường trùng múi giờ, còn ban đêm lại có đội ngũ ca tối làm việc online để hỗ trợ khách ở Mỹ – nơi chênh lệch đến nửa ngày.

Bánh lọc, nậm, ít mang hương vị Huế ở Mỹ không phải không có. Nhưng để xuất khẩu qua đường chính ngạch, đạt chuẩn HACCP và FDA, là cả một hành trình đầy thử thách. Từ đầu năm 2025, Quốc đã tự mình bay sang Mỹ và ở lại 6 tháng để khảo sát thị trường, làm việc với đối tác, tìm hiểu các quy định.

- Ảnh 2.

Công đoạn làm bánh của Hue One Food bảo đảm các yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi phải tìm đến họ và phải làm mọi thứ, từ tiêu chuẩn nguyên liệu, quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác đến công nghệ bảo quản. Khi làm việc với nhà phân phối, chúng tôi nắm chắc 80%, còn 20% là rủi ro chấp nhận vì đây là lô hàng đầu tiên" - Quốc nhớ lại.

- Ảnh 3.

Quốc may mắn nhận được sự đồng hành của những người yêu Huế và am hiểu văn hóa Huế như nghệ nhân ẩm thực Mai Thị Trà, bà Thái Kim Lan, nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng. Họ giúp kể câu chuyện "linh hồn Huế" để người Mỹ và bà con Việt kiều hiểu rằng đây không chỉ là món ăn, mà là một phần hồn xứ sở. "Chúng tôi tổ chức cả hoạt động online và offline nhằm giới thiệu sản phẩm, kể chuyện Huế để người ăn cảm được cái tình của người làm bánh" - Quốc nói.

Khởi nghiệp với 7 triệu đồng

Sau gần nửa năm làm việc ở Mỹ, anh ký kết thành công với một đối tác phân phối người Mỹ gốc Việt, mở đường cho sản phẩm chính ngạch đầu tiên.

Quốc nghỉ học từ lớp 12, sau nhiều năm lăn lộn mưu sinh thì anh quyết định trở về Huế khởi nghiệp khi trong túi chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng. Anh vay mượn thêm ít vốn để bắt đầu với món bánh ép – món ăn mang hương vị bột lọc, thịt mỡ quen thuộc của người Huế. Sau 4 năm gắn bó với nghề và gặt hái nhiều thành công, anh tiếp tục mở lối mới, trở về với "công thức bột lọc Huế xưa" qua các món bánh lọc, nậm và ít.

Trong nhà xưởng rộng 12.000 m² ở Thuận An, đội ngũ Hue One Food quy tụ đủ thế hệ, từ những người thợ lớn tuổi giữ nghề, là các dì, các mẹ của những người bạn Quốc, đến các bạn trẻ "2K" mang hoài bão toàn cầu. Họ làm việc rất chăm chỉ, chuyên nghiệp, tuân thủ đúng quy định để đảm bảo yêu cầu của thị trường khó tính nhất thế giới.

"Làm bánh, tôi không nghĩ đến việc cạnh tranh với người dân. Tôi chỉ muốn làm lớn hơn, chuyên nghiệp hơn để đưa sản phẩm quê mình đi xa với quan điểm chất lượng là thương hiệu, năng suất là trình độ..." - Quốc nói.

