Giáo dục

Chỉ rõ thực trạng giáo dục ĐH khu vực Đông Nam Á

Huy Lân

(NLĐO)-Học giả Stanford Gita Wirjawan cho rằng giáo dục ĐH, đặc biệt đào tạo STEM, chưa trở thành động lực phát triển bền vững của Đông Nam Á.

Ngày 16-1, ĐHQG TPHCM tổ chức buổi giao lưu học thuật với sự tham gia của ông Gita Wirjawan – Học giả thỉnh giảng Đại học Stanford (Hoa Kỳ), Chủ tịch Tập đoàn Ancora và Cựu Bộ trưởng Thương mại Indonesia. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, xoay quanh những thách thức phát triển của Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Giáo dục đại học Đông Nam Á trước nghịch lý tăng trưởng - Ảnh 1.

Học giả Stanford Gita Wirjawan tại chương trình giao lưu

Chia sẻ tại chương trình, ông Gita Wirjawan nhận định Đông Nam Á đang phát triển trong nhiều nghịch lý. Dù đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, khu vực vẫn đối mặt với sự phân hóa sâu sắc về thu nhập, chất lượng giáo dục và năng lực đổi mới sáng tạo giữa các quốc gia. Theo ông, giáo dục ĐH – đặc biệt là đào tạo các lĩnh vực STEM – đến nay vẫn chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy năng suất và thịnh vượng chung.

Giáo dục đại học Đông Nam Á trước nghịch lý tăng trưởng - Ảnh 2.

Sinh viên ĐHQG TPHCM đặt câu hỏi giao lưu

Ông Gita Wirjawan nhấn mạnh giáo dục chính là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" đối với tương lai Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, giáo dục cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, phát triển tư duy khai phóng, năng lực kể câu chuyện tri thức và khả năng hợp tác xuyên biên giới trong cộng đồng ASEAN.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), ông cho rằng AI sẽ không tự động mang lại công bằng xã hội nếu các quốc gia vẫn thiếu điện khí hóa, hạ tầng và thể chế phù hợp. Với các nước đang phát triển, cách tiếp cận AI mã nguồn mở, phi lợi nhuận có thể tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn so với mô hình thương mại thuần túy.

Thông qua cách tiếp cận liên ngành, buổi giao lưu học thuật đã tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa đội ngũ học thuật ĐHQG TPHCM với chuyên gia Đại học Stanford, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức liên ngành, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo trong giải quyết các thách thức môi trường, tài nguyên và phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.

