Chia lá gan trong ổ bụng, hồi sinh hai cuộc đời

Ngày 10-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội) cho biết ca phẫu thuật ghép gan đặc biệt vừa được thực hiện đồng thời tại bệnh viện này và Bệnh viện Vinmec, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Chia lá gan từ người hiến chết não để ghép cho hai bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo PGS-TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, từ một lá gan của người hiến chết não, các bác sĩ đã chia tạng thành 2 mảnh ghép hoàn chỉnh, cứu sống cùng lúc 1 bệnh nhân người lớn và 1 trẻ em.

Kỹ thuật chia gan trong bụng để ghép (In-Situ Split Liver Transplantation) được đánh giá là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất, đòi hỏi phẫu thuật viên phải xác định chính xác cấu trúc mạch máu, đường mật và tính toán thể tích gan phù hợp cho từng người nhận.

"Chia gan trong ổ bụng giúp bảo tồn tưới máu gan trong quá trình chia, giảm thời gian thiếu máu lạnh và kiểm soát tốt giải phẫu mạch máu, đường mật. Nhờ vậy giúp hạn chế tổn thương mảnh ghép so với chia ngoài cơ thể"- PGS Quang nói.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị đầu tiên trong nước thực hiện thành công kỹ thuật này vào tháng 4-2024. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 7 ca chia gan trong bụng cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng.

Cùng thời điểm, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân suy tim do bệnh cơ tim thể giãn, từng được cấy thiết bị hỗ trợ thất trái trong thời gian chờ ghép.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận từ nguồn hiến tạng là người chết não

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, cho biết bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật, nên cuộc mổ rất khó, cần tính toán chiến thuật và kỹ thuật tỉ mỉ. Nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp mổ đã rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim xuống chỉ còn 80 phút.

Cùng lúc đó, tại hai phòng mổ khác, hai kíp phẫu thuật tiến hành ghép thận cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Sau ghép tạng, các bệnh nhân được chăm sóc tích cực. Hiện chức năng gan, thận của các bệnh nhân ghép đang cải thiện tốt, trong khi ca ghép tim tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.