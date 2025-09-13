HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chính phủ sẽ trình 50 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ thảo luận về 11 dự án luật, nghị quyết quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (phiên thứ hai) để xem xét, cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Chính phủ sẽ trình 50 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được xem xét tại phiên họp gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong tháng 10-2025, đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội, dự kiến xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay trong 1 kỳ họp.

Theo đó, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại Hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là đột phá của đột phá; khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận.

Cùng với đó, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh hoặc đã có pháp luật nhưng không còn phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình hội nhập, cần hài hòa hóa quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.

Các dự án luật sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề khi thảo luận về các dự án luật. Đồng thời thể hiện tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo về thị trường vàng, thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Thủ tướng chỉ đạo về thị trường vàng, thí điểm thị trường tài sản mã hóa

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26-8-2025.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ trước ngày 14-9.

Thủ tướng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Tây Ninh và Tuyên Quang

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tổ Công tác số 2 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang về Đại hội Đảng bộ tỉnh

dự án luật dự thảo nghị quyết thủ tướng phạm minh chính xây dựng pháp luật Quốc hội khoá XV kỳ họp thứ 10
