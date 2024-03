Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn bất cập

Lao động xin hưởng TCTN tăng

BHXH Việt Nam cho biết tính đến tháng 2-2024, tổng số người tham gia BHXH trên cả nước khoảng 17,69 triệu, giảm hơn nửa triệu người so với cuối năm 2023.

Theo Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH), trong năm 2023, số lao động đến nộp hồ sơ hưởng TCTN là 1.104.217 người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng số lao động có quyết định hưởng TCTN là 1.068.477 người, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 2.355.621 lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.