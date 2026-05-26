Góc nhìn

Chính sách nhân văn, ưu việt

A.Q

TP HCM hạ quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 9 xã, đặc khu đầu tiên ngay trong quý II/2026.

Với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của 15 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, từ nay đến hết tháng 6-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi tại 9 xã, đặc khu sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa theo quy định, được thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết; trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026 sẽ được đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần…

Đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên này của TP HCM nhằm hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, không phải lo toan về chi phí; nhờ đó phát hiện sớm các bệnh, các yếu tố nguy cơ sức khỏe và bệnh lý tiềm ẩn trong cộng đồng, chuyển từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng chất lượng và hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không riêng TP HCM, rất nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Hưng Yên, Nghệ An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Tháp… đã, đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, ưu tiên người yếu thế và cư dân vùng khó khăn. Hoạt động này xuất phát từ chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân ít nhất mỗi năm một lần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo và giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân giai đoạn 2030-2035. Thực hiện chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Và để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hành động. Những bước đi này rất quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ tuyến cơ sở.

Trước đó, tháng 9-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Nghị quyết đặt sức khỏe nhân dân ở trung tâm của các chính sách quốc gia, giúp xây dựng một xã hội khỏe mạnh và phát triển bền vững. Tính chất nhân văn và ưu việt của Nghị quyết thể hiện qua chủ trương miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế vào năm 2030, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, được người dân hết sức đồng tình, phấn khởi đón nhận.

Nói chuyện thân mật với đồng bào về dự Giỗ Tổ vào sáng 26-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) vừa qua tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Và, mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản mà không phải lo lắng về tài chính là biểu hiện sinh động của quan điểm xuyên suốt nói trên. 

