“Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam” - tìm kiếm thế hệ tài năng trẻ Việt Nam

Chính thức khởi động cuộc thi “Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam 2026”

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chính thức công bố và khởi động cuộc thi “Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam 2026” - sân chơi văn hóa, nghệ thuật mang tính giáo dục cao, hướng đến việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo ra một môi trường lành mạnh để thanh, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam thể hiện bản thân thông qua tài năng, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng quảng cáo vào đời sống.

Đồng thời, chương trình còn góp phần định hướng thẩm mỹ, nuôi dưỡng nhân cách và lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng.

“Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam” là sân chơi quy mô toàn quốc, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent thực hiện.

Cuộc thi đã được Cục Bản quyền Tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp chứng nhận, khẳng định tính pháp lý và uy tín trong lĩnh vực tổ chức nghệ thuật dành cho giới trẻ.

Ban tổ chức và hai thành viên ban giám khảo cuộc thi

Một trong những điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự phân chia thí sinh theo 3 bảng thi phù hợp từng độ tuổi, gồm: MINI ANGEL (3–8 tuổi), LITTLE ANGEL (9–13 tuổi) và TEEN ANGEL (14–19 tuổi). Cách phân chia này giúp đảm bảo tính công bằng, đồng thời tạo điều kiện để mỗi thí sinh được phát triển đúng với khả năng và tâm lý lứa tuổi.

Hành trình cuộc thi sẽ trải qua ba vòng chính: sơ khảo, bán kết và chung kết. Ở vòng sơ khảo trực tuyến, thí sinh giới thiệu bản thân, trình diễn catwalk và thể hiện khả năng truyền tải thông điệp. Tại bán kết, các em tiếp tục thử sức với phần thi tài năng, kỹ năng quảng cáo và các hoạt động cộng đồng. Đêm chung kết sẽ là nơi hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất với các phần thi trình diễn, ứng xử và thử thách quảng cáo thực tế.

Không chỉ là một cuộc thi, chương trình còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng như tham gia thiện nguyện, quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực Việt Nam và thực hiện các dự án truyền thông thực tế.

Đặc biệt, các thí sinh sẽ được đào tạo bài bản bởi đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ năng trình diễn, giao tiếp đến kiến thức nền tảng về quảng cáo.

“Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam” với cuộc chiến gây cấn

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ mở cổng đăng ký từ ngày 25-4 đến 30-6. Các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung và tham gia “nhà chung” vào giữa tháng 7 trước khi tranh tài tại các đêm chung kết diễn ra từ ngày 15 đến 17-7.

Miss Charm 2025 làm thành viên ban giám khảo cuộc thi

Điểm nhấn của đêm chung kết là các phần thi mang tính sáng tạo cao như “Tỏa sáng cùng thương hiệu”, “Gương mặt quảng cáo” và phần ứng xử, nơi thí sinh thể hiện khả năng tư duy, bản lĩnh và sự tự tin. Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu cao nhất gồm Quán quân, Á quân cùng nhiều giải thưởng phụ nhằm tôn vinh các cá nhân nổi bật.

Với sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng, “Thiên Thần Quảng Cáo Việt Nam 2026” không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng mà còn là hành trình giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Qua đó, chương trình góp phần kết nối các em với những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hiện đại.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh năng động, tự tin và giàu tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.