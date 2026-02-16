Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hoá xuân

Mỗi độ Tết đến, xuân về, các khu chợ hoa Tết tại TPHCM lại rực rỡ sắc màu, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách.

Không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng, chợ hoa Tết còn là không gian văn hóa đặc trưng, lưu giữ những giá trị truyền thống và lan tỏa không khí đoàn viên, sum vầy của ngày đầu năm mới.

Không khí chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" rộn ràng hơn bao giờ hết khi Tết Nguyên đán đang đến gần

Nơi hội tụ tinh hoa làng nghề

Từ giữa tháng Chạp, các khu vực tổ chức chợ hoa trong thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Những chuyến xe chở đầy hoa và cây kiểng từ khắp các vùng miền đổ về, mang theo công sức, niềm tự hào và hy vọng của người trồng sau nhiều tháng chăm sóc.

Tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền", Công viên 23-9 hay không gian thưởng hoa rực rỡ ở Công viên Tao Đàn..., mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, lan hồ điệp, bonsai… được bày trí ngay ngắn, tạo nên bức tranh xuân đa sắc, vừa rực rỡ vừa gần gũi, thân quen.

Mỗi chậu hoa gửi gắm tình yêu nghề và ước mong về một năm mới đủ đầy, sung túc

Mỗi chậu hoa không chỉ là một sản phẩm lao động mà còn chứa đựng tình yêu nghề cùng ước mong về một năm mới đủ đầy, sung túc. Chính điều đó khiến chợ hoa trở nên sống động, giàu cảm xúc hơn bất kỳ khu chợ thông thường nào.

Ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1963, ngụ phường Phú Định) chia sẻ ông thích đi chợ hoa từ sáng sớm, bởi khi nhìn người bán chăm chút từng chậu mai, từng nhành hoa, ông cảm nhận được bao công sức phía sau.

Tiểu thương tại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa, cành kiểng

"Gần Tết, cứ có thời gian rảnh tôi lại ra chợ hoa, không chỉ để mua mà còn trò chuyện, chia sẻ với các tiểu thương. Mua một chậu hoa mang về cũng là mang theo không khí Tết, bởi hoa Tết chính là một phần văn hóa Tết" - ông Lâm tâm sự.

Không gian chợ hoa không chỉ thu hút người mua mà còn trở thành điểm dạo xuân của nhiều bạn trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng những ngày cuối năm đầy thi vị.

Điểm hẹn của ký ức và hiện tại

Ngày nay, chợ hoa Tết còn là nơi để người dân tìm về những giá trị văn hóa quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại bận rộn, việc cùng gia đình dạo chợ hoa, chọn một cành mai hay chậu cúc đã trở thành một "nghi thức" giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Người dân mua hoa Tết ở Công viên 23-9

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều chương trình văn hóa như viết thư pháp, biểu diễn nghệ thuật, trang trí tiểu cảnh xuân… được tổ chức đan xem chợ hoa Tết, góp phần tái hiện không khí Tết xưa trong diện mạo hiện đại.

Người lớn bồi hồi nhớ lại những mùa xuân cũ, còn trẻ nhỏ có cơ hội hiểu thêm về phong tục và ý nghĩa của ngày đoàn viên.

Chị Trần Thu Hà (SN 1986, ngụ phường Bến Thành), cho biết năm nào gia đình chị cũng đi chợ hoa, chọn mua những loại hoa, cây kiểng đẹp để trang trí nhà cửa đón Tết.

Theo chị Hà, việc đưa các con đi chợ hoa để tận mắt ngắm những loài hoa ngày Tết, nghe kể về ý nghĩa của chúng cũng là cách giúp các bé hiểu rằng thú thưởng hoa ngày xuân là một nét văn hóa có từ lâu đời. Những điều nhẹ nhàng ấy góp phần giúp trẻ thêm yêu Tết Việt.

Người dân tấp nập mua hoa chưng Tết, giữ gìn và tiếp nối văn hóa truyền thống mỗi độ xuân về

Anh Lê Minh Tuấn (SN 1989, ngụ phường Chợ Lớn), chia sẻ dù công nghệ phát triển, chỉ cần đặt hàng online là có người giao tận nơi, nhưng với việc mua sắm Tết, đặc biệt là hoa Tết, anh vẫn thích đến tận chợ.

"Đi giữa không gian chợ hoa rực rỡ, nghe tiếng cười nói rộn ràng của người mua bán, cảm giác Tết đến rõ ràng và ấm áp hơn nhiều" - anh Tuấn bày tỏ.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên nét riêng của chợ hoa Tết TPHCM. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chợ hoa vẫn là nhịp cầu gắn kết con người với thiên nhiên, gia đình và những giá trị văn hóa bền vững, lan tỏa niềm tin cho một năm mới an lành.