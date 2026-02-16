HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hoá xuân

ÁI MY

(NLĐO) - Không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng, chợ hoa Tết còn là nơi lưu giữ hồn xuân và những giá trị văn hoá truyền thống bền vững theo thời gian.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, các khu chợ hoa Tết tại TPHCM lại rực rỡ sắc màu, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách.

Không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng, chợ hoa Tết còn là không gian văn hóa đặc trưng, lưu giữ những giá trị truyền thống và lan tỏa không khí đoàn viên, sum vầy của ngày đầu năm mới.

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 1.

Không khí chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" rộn ràng hơn bao giờ hết khi Tết Nguyên đán đang đến gần

Nơi hội tụ tinh hoa làng nghề

Từ giữa tháng Chạp, các khu vực tổ chức chợ hoa trong thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Những chuyến xe chở đầy hoa và cây kiểng từ khắp các vùng miền đổ về, mang theo công sức, niềm tự hào và hy vọng của người trồng sau nhiều tháng chăm sóc.

Tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền", Công viên 23-9 hay không gian thưởng hoa rực rỡ ở Công viên Tao Đàn..., mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, lan hồ điệp, bonsai… được bày trí ngay ngắn, tạo nên bức tranh xuân đa sắc, vừa rực rỡ vừa gần gũi, thân quen.

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 3.

Mỗi chậu hoa gửi gắm tình yêu nghề và ước mong về một năm mới đủ đầy, sung túc

Mỗi chậu hoa không chỉ là một sản phẩm lao động mà còn chứa đựng tình yêu nghề cùng ước mong về một năm mới đủ đầy, sung túc. Chính điều đó khiến chợ hoa trở nên sống động, giàu cảm xúc hơn bất kỳ khu chợ thông thường nào.

Ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1963, ngụ phường Phú Định) chia sẻ ông thích đi chợ hoa từ sáng sớm, bởi khi nhìn người bán chăm chút từng chậu mai, từng nhành hoa, ông cảm nhận được bao công sức phía sau.

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 4.

Tiểu thương tại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa, cành kiểng

"Gần Tết, cứ có thời gian rảnh tôi lại ra chợ hoa, không chỉ để mua mà còn trò chuyện, chia sẻ với các tiểu thương. Mua một chậu hoa mang về cũng là mang theo không khí Tết, bởi hoa Tết chính là một phần văn hóa Tết" - ông Lâm tâm sự.

Không gian chợ hoa không chỉ thu hút người mua mà còn trở thành điểm dạo xuân của nhiều bạn trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng những ngày cuối năm đầy thi vị.

Điểm hẹn của ký ức và hiện tại

Ngày nay, chợ hoa Tết còn là nơi để người dân tìm về những giá trị văn hóa quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại bận rộn, việc cùng gia đình dạo chợ hoa, chọn một cành mai hay chậu cúc đã trở thành một "nghi thức" giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 2.

Người dân mua hoa Tết ở Công viên 23-9

Bên cạnh hoạt động mua bán, nhiều chương trình văn hóa như viết thư pháp, biểu diễn nghệ thuật, trang trí tiểu cảnh xuân… được tổ chức đan xem chợ hoa Tết, góp phần tái hiện không khí Tết xưa trong diện mạo hiện đại.

Người lớn bồi hồi nhớ lại những mùa xuân cũ, còn trẻ nhỏ có cơ hội hiểu thêm về phong tục và ý nghĩa của ngày đoàn viên.

Chị Trần Thu Hà (SN 1986, ngụ phường Bến Thành), cho biết năm nào gia đình chị cũng đi chợ hoa, chọn mua những loại hoa, cây kiểng đẹp để trang trí nhà cửa đón Tết.

Theo chị Hà, việc đưa các con đi chợ hoa để tận mắt ngắm những loài hoa ngày Tết, nghe kể về ý nghĩa của chúng cũng là cách giúp các bé hiểu rằng thú thưởng hoa ngày xuân là một nét văn hóa có từ lâu đời. Những điều nhẹ nhàng ấy góp phần giúp trẻ thêm yêu Tết Việt.

Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 5.
Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 6.
Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 7.
Chợ hoa Tết TPHCM: Không gian văn hóa xuân - Ảnh 8.

Người dân tấp nập mua hoa chưng Tết, giữ gìn và tiếp nối văn hóa truyền thống mỗi độ xuân về

Anh Lê Minh Tuấn (SN 1989, ngụ phường Chợ Lớn), chia sẻ dù công nghệ phát triển, chỉ cần đặt hàng online là có người giao tận nơi, nhưng với việc mua sắm Tết, đặc biệt là hoa Tết, anh vẫn thích đến tận chợ.

"Đi giữa không gian chợ hoa rực rỡ, nghe tiếng cười nói rộn ràng của người mua bán, cảm giác Tết đến rõ ràng và ấm áp hơn nhiều" - anh Tuấn bày tỏ.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên nét riêng của chợ hoa Tết TPHCM. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, chợ hoa vẫn là nhịp cầu gắn kết con người với thiên nhiên, gia đình và những giá trị văn hóa bền vững, lan tỏa niềm tin cho một năm mới an lành.

Tin liên quan

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

(NLĐO) - Chiều 27 tháng Chạp, các chợ hoa Tết trong công viên tại TPHCM rộn ràng hơn khi nhiều người tìm mua những chậu hoa, mang không khí xuân về nhà

TPHCM: Khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 là không gian văn hóa đặc sắc, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.

Không khí rộn ràng trước giờ khai mạc Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

(NLĐO) – Sáng 12-2, không gian Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng khai mạc tối cùng ngày tại TP HCM.

văn hóa truyền thống giá trị văn hoá chợ hoa Tết Tết TPHCM Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo