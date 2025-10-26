Chờ khách cuối mua Halloween

Theo ghi nhận, các cửa hàng chuyên bán đồ trang trí và hóa trang Halloween tại những khu vực như Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân) và Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) hiện đã bày bán nhiều mặt hàng đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

Rực rỡ sắc cam

Theo ghi nhận, các cửa hàng chuyên bán đồ trang trí và hóa trang Halloween tại những khu vực như Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), Kha Vạn Cân (phường Linh Xuân) và Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) bày bán nhiều mặt hàng đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

Các sản phẩm trang trí như ma quỷ mini, tơ nhện, mạng nhện, đầu lâu, xương người vẫn là các mặt hàng quen thuộc dịp này. Giá cả dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng cho một sản phẩm.

Bí ngô nhựa vẫn là sản phẩm được nhiều khách chọn mua nhất, với mức giá chỉ từ 25.000 - 100.000 đồng, có thể dùng trang trí linh hoạt từ bàn làm việc đến các tiểu cảnh check-in.

Góc trưng bày sản phẩm Halloween với sắc cam chủ đạo. Các mô hình bí ngô và bộ xương là những vật trang trí phổ biến trong dịp lễ này

Mô hình ma treo là một trong những sản phẩm thu hút khách trong mùa Halloween

Đáng chú ý là sự xuất hiện của các mô hình ma quỷ, nhân vật kinh dị kích thước lớn, được các cơ sở kinh doanh lớn và trung tâm thương mại ưa chuộng. Các mô hình này có mức giá khá cao, các mẫu phức tạp có thể có giá đến triệu đồng.

Nguồn hàng năm nay vẫn chủ yếu là hàng nhập, song một số cửa hàng đã thử nghiệm mẫu mô hình tự thiết kế để khách tùy chỉnh theo nhu cầu. “Khách có thể chọn mẫu concept sẵn rồi tự thêm bớt chi tiết theo ý thích” - chị Phan Thị Thanh Hà, nhân viên cửa hàng TÂM - Thế giới Decor cho biết.

Mong chờ “cú hích”

Dù hàng hóa dồi dào, tình hình kinh doanh hiện tại có vẻ không mấy khả quan. Giới kinh doanh thừa nhận doanh số đang "chìm" do bị kẹp giữa hai mùa lễ lớn là Trung thu và Giáng sinh.

"Hiện tại tình hình buôn bán đang khá chậm. Nhiều người và các quán cà phê vẫn còn đang trang trí Trung thu hoặc bỏ qua Halloween để trang trí Noel luôn. So với năm trước thì năm nay thị trường khá chìm, ít người mua hơn” - chị Thanh Hà bày tỏ sự lo lắng.

Các vật dụng trang trí Halloween chủ yếu là hàng nhập

Các tiểu thương khác cũng nhận định sức mua năm nay giảm hơn so với năm ngoái. Bà Kim Chung (45 tuổi) - chủ cửa hàng văn phòng phẩm trên đường Đỗ Xuân Hợp, cho biết dù nhập về nhiều mẫu quần áo hoá trang, đèn bí ngô nhưng doanh thu chưa khả quan.

Theo các tiểu thương, sức mua năm nay giảm, "thường người ta chỉ mua những món nhỏ như mặt nạ cho con trẻ thôi"

Cũng chung tình trạng, ông Hoàng (50 tuổi) - chủ một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, lo ngại nguy cơ tồn hàng: “Thường thì người ta chỉ mua những món nhỏ như mặt nạ hay mấy thứ nhỏ nhỏ cho con trẻ thôi. Các sản phẩm lớn, kỳ công hơn thì thường phải đặt trước và cũng ít”.

Dù khách chưa đông nhưng sắc màu rực rỡ cùng những món đồ trang trí độc đáo đem đến cảm nhận không khí Halloween đang đến gần

Trước tình trạng sức mua giảm, các cửa hàng đang đặt kỳ vọng vào nhóm khách hàng tổ chức lớn. Các khách hàng dạng này thường là trung tâm ngoại ngữ (mua đồ hóa trang cho học sinh), trung tâm thương mại, các quán cà phê hay nhà sách

Dù lượng khách chưa quá đông như các năm trước, sắc màu rực rỡ cùng những món đồ trang trí độc đáo đem đến cảm nhận không khí Halloween ở TP HCM đang đến rất gần, đánh dấu khởi đầu cho mùa lễ hội cuối năm.