Kinh tế

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM

Ngọc Ánh - Ảnh: BTC và AN NA

(NLĐO) – Hàng trăm đoàn khách quốc tế đã đến TP HCM tại chuỗi hội chợ, triển lãm lớn về kết nối chuỗi cung ứng, xuất khẩu và du lịch

Ngày 4-9, tại TP HCM, Chuỗi sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM lần thứ 19, sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" và Diễn đàn Xuất khẩu năm 2025 chính thức khai mạc, kéo dài đến 6-9 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC). 

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi sự kiện - Ảnh BTC

Lễ khai mạc có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết đây là lần đầu tiên, các cơ quan Trung ương bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và các địa phương mà đi đầu là TP HCM cùng phối hợp tổ chức cả Chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch, vừa quảng bá các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam tới các bạn bè, doanh nghiệp năm châu.

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: BTC

Sự kết hợp hài hòa các hoạt động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức đã tạo sức hút cộng hưởng để hàng ngàn đoàn doanh nghiệp nước ngoài tới tham dự các sự kiện trong 3 ngày tại SECC cũng như tại rất nhiều địa điểm khác ở TP HCM và các địa phương trong cả nước.

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh lần đầu tiên, 3 sự kiện về du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế đã được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ, thể hiện sự phối hợp liên cấp, liên ngành chặt chẽ giữa bộ ngành trung ương và TP HCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, việc tổ chức cùng lúc 3 sự kiện là minh chứng cho cam kết của TP HCM: "Luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo".

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 4.

Một góc không gian chuỗi sự kiện

Sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế có 450 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đổ về Việt Nam tìm nguồn cung sản phẩm hàng hóa. Hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam với 12.000 sản phẩm, trưng bày trên diện tích 10.000 m2, từ nông sản, đồ uống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất, bao bì và cả nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ,... sẽ tham gia kết nối.

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 5.

Hoạt động kết nối giao thương - Ảnh: BTCt động kết nối giao thương - Ảnh: BTC

Đặc biệt, các địa phương tham gia lần này không chỉ mở rộng về quy mô gian hàng số lượng doanh nghiệp mà còn tham gia sâu hơn vào việc vận động để đưa các đoàn doanh nghiệp nước ngoài về địa phương tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh. Điển hình là Tây Ninh sẽ đón 150 đoàn doanh nghiệp, tập đoàn phân phối từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ vào kết nối với doanh nghiệp của tỉnh ngày 6-9.

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 6.

Một đoàn khách quốc tế đến sự kiện

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM 2025 quy tụ hơn 520 đơn vị và thương hiệu, cùng sự góp mặt của 28 tỉnh, thành phố trong cả nước có gian hàng tham gia triển lãm.

Hội chợ chào đón hơn 250 nhà mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn mở ra hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách tham quan.

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 7.

AK Food sẵn sàng đón khách quốc tế đến gian hàng với một số sản phẩm lần đầu ra mắt

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 8.

Các gian hàng trưng bày chỉn chu, chuyên nghiệp

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 9.

Gian hàng về hồ tiêu, gia vị chuyên xuất khẩu

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 10.

Liên tiếp các phiên livestream nông sản tại sự kiện

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 11.

Livestream tại chuỗi sự kiện

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 12.

Giới thiệu du lịch Cần Thơ

Choáng ngợp trước chuỗi sự kiện lớn ở TP HCM- Ảnh 13.

Một công ty giới thiệu xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc bằng tàu hỏa

 

