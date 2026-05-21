"Chồi Việt Nam" của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo

Hà Anh Tuấn đến thăm bệnh nhi được dự án "Chồi Việt Nam" hỗ trợ ghép gan thành công

Ca sĩ Hà Anh Tuấn ghé thăm bệnh nhi ghép gan từ dự án "Chồi Việt Nam"

Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn - đại diện dự án "Chồi Việt Nam", đã đến thăm hỏi và động viên bệnh nhi ghép gan 2 tuổi Hồng Điệp cùng gia đình tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Giữa không gian tĩnh lặng mang tính đặc thù của phòng hồi sức tích cực, hình ảnh cô bé Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi, mồ côi mẹ từ sớm nhưng sở hữu đôi mắt sáng ngời đã chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt.

Trải qua cuộc đại phẫu phức tạp kéo dài suốt nửa ngày trời để nhận một phần gan từ người cha ruột, cô bé ấy đã thể hiện một bản năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.

Lãnh đạo TPHCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn có chuyến thăm thầm lặng nhưng đầy xúc động

Dự án "Chồi Việt Nam" đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng hồi phục cho người cha. Quá đỗi xúc động trước nghị lực phi thường của người bạn nhỏ,ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời. Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con "gan lì" sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 giờ. Sau này lớn lên hãy luôn hiếu thảo với cha mình và nhớ ơn các y bác sĩ tuyệt vời của bệnh viện Nhi Đồng 2 nhé. Yêu nhạc bác Tuấn nữa, vì con vừa trở thành một người bạn của Chồi Việt Nam".

Hà Anh Tuấn luôn biết phải làm gì trên hành trình cuộc đời mình

Thông qua hoạt động đồng hành cùng các bệnh nhi ghép tạng, dự án "Chồi Việt Nam" mong muốn góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, khoa học về lĩnh vực ghép tạng nhi khoa tại Việt Nam. Ê-kip thực hiện dự án kỳ vọng những câu chuyện người thật - việc thật đầy tính nhân văn này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận thông tin điều trị, mang đến sự hỗ trợ y tế thiết thực và thắp lên hy vọng sống mạnh mẽ cho những gia đình có con nhỏ đang phải đối mặt với các căn bệnh hiểm nghèo.

Dự án "Chồi Việt Nam" của Hà Anh Tuấn và Viet Vision

Được khởi xướng từ năm 2020 bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Viet Vision, dự án xã hội "Chồi Việt Nam" ra đời với một ước vọng thuần khiết: chung tay cùng xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh và có cơ hội đến trường. Không đi theo những chiến dịch truyền thông rầm rộ, "Chồi Việt Nam" chọn cách tiếp cận lặng lẽ, đi sâu vào thực tế và cam kết gắn bó lâu dài.

"Chồi Việt Nam" của Hà Anh Tuấn và Viet Vision ra đời với một ước vọng thuần khiết: chung tay cùng xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh và có cơ hội đến trường.

Dự án hiện đang tập trung nguồn lực vào hai trụ cột cốt lõi: Y tế và Giáo dục dành cho trẻ em. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, minh bạch cùng chính quyền địa phương, các bệnh viện chuyên khoa, hệ thống nhà trường và các tổ chức xã hội uy tín trên khắp cả nước, "Chồi Việt Nam" đang từng bước hiện thực hóa cam kết của mình.

Đó là hành trình bảo vệ những giá trị sống tốt đẹp, nơi lòng trắc ẩn được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, khoa học và có trách nhiệm, để không một "mầm chồi" nào bị bỏ lại phía sau trên con đường bước tới tương lai.