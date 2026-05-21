"Chồi Việt Nam" của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Chồi Việt Nam" của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo

Thùy Trang

(NLĐO) - Hà Anh Tuấn và câu chuyện về bàn tay bé xíu không bỏ cuộc, khi những "mầm chồi" kiên cường được tiếp sức.

Hà Anh Tuấn đến thăm bệnh nhi được dự án "Chồi Việt Nam" hỗ trợ ghép gan thành công

Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn ghé thăm bệnh nhi ghép gan từ dự án "Chồi Việt Nam"

Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn - đại diện dự án "Chồi Việt Nam", đã đến thăm hỏi và động viên bệnh nhi ghép gan 2 tuổi Hồng Điệp cùng gia đình tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Giữa không gian tĩnh lặng mang tính đặc thù của phòng hồi sức tích cực, hình ảnh cô bé Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi, mồ côi mẹ từ sớm nhưng sở hữu đôi mắt sáng ngời đã chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt.

Trải qua cuộc đại phẫu phức tạp kéo dài suốt nửa ngày trời để nhận một phần gan từ người cha ruột, cô bé ấy đã thể hiện một bản năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.

Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn có chuyến thăm thầm lặng nhưng đầy xúc động

Dự án "Chồi Việt Nam" đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng hồi phục cho người cha. Quá đỗi xúc động trước nghị lực phi thường của người bạn nhỏ,ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời. Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con "gan lì" sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 giờ. Sau này lớn lên hãy luôn hiếu thảo với cha mình và nhớ ơn các y bác sĩ tuyệt vời của bệnh viện Nhi Đồng 2 nhé. Yêu nhạc bác Tuấn nữa, vì con vừa trở thành một người bạn của Chồi Việt Nam".

Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn luôn biết phải làm gì trên hành trình cuộc đời mình

Thông qua hoạt động đồng hành cùng các bệnh nhi ghép tạng, dự án "Chồi Việt Nam" mong muốn góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, khoa học về lĩnh vực ghép tạng nhi khoa tại Việt Nam. Ê-kip thực hiện dự án kỳ vọng những câu chuyện người thật - việc thật đầy tính nhân văn này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận thông tin điều trị, mang đến sự hỗ trợ y tế thiết thực và thắp lên hy vọng sống mạnh mẽ cho những gia đình có con nhỏ đang phải đối mặt với các căn bệnh hiểm nghèo.

Dự án "Chồi Việt Nam" của Hà Anh Tuấn và Viet Vision

Được khởi xướng từ năm 2020 bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Viet Vision, dự án xã hội "Chồi Việt Nam" ra đời với một ước vọng thuần khiết: chung tay cùng xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh và có cơ hội đến trường. Không đi theo những chiến dịch truyền thông rầm rộ, "Chồi Việt Nam" chọn cách tiếp cận lặng lẽ, đi sâu vào thực tế và cam kết gắn bó lâu dài.

Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp sức khát vọng sống cho bệnh nhi hiểm nghèo - Ảnh 4.

"Chồi Việt Nam" của Hà Anh Tuấn và Viet Vision ra đời với một ước vọng thuần khiết: chung tay cùng xã hội để chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh và có cơ hội đến trường.

Dự án hiện đang tập trung nguồn lực vào hai trụ cột cốt lõi: Y tế và Giáo dục dành cho trẻ em. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, minh bạch cùng chính quyền địa phương, các bệnh viện chuyên khoa, hệ thống nhà trường và các tổ chức xã hội uy tín trên khắp cả nước, "Chồi Việt Nam" đang từng bước hiện thực hóa cam kết của mình.

Đó là hành trình bảo vệ những giá trị sống tốt đẹp, nơi lòng trắc ẩn được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, khoa học và có trách nhiệm, để không một "mầm chồi" nào bị bỏ lại phía sau trên con đường bước tới tương lai.

Tin liên quan

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

(NLĐO) - Một lần nữa, Hà Anh Tuấn cho thấy bản thân là một thương hiệu của một giai đoạn âm nhạc tân tiến của nền nhạc Việt.

Isaac tái ngộ cùng Will

(NLĐO) - "2 mảnh" của boyband quốc dân bất ngờ tái hợp khiến dân tình xuýt xoa với visual không tuổi.

Thái Công đột nhiên “mất dấu"

(NLĐO) - NTK nội thất Quách Thái Công bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đồng loạt “dọn sạch” dấu vết trên các nền tảng cá nhân.

Hà Anh Tuấn Chồi Việt Nam của Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn với hành động ý nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo