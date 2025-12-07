HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chủ nhà Thái Lan chạy đua trước lễ khai mạc

Đông Linh

Ngân sách tổ chức eo hẹp được xem là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bức tranh SEA Games 33 khó hoàn mỹ như những tuyên bố đầy tự tin trước đó

Ngọn lửa SEA Games 33 - 2025 sẽ chính thức được thắp sáng vào ngày 9-12 nhưng đến nay, bầu không khí khá ảm đạm vẫn bao trùm công tác tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan.

Khó khăn chất chồng

Ngân sách tổ chức eo hẹp được xem là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bức tranh SEA Games 33 khó hoàn mỹ như những tuyên bố đầy tự tin trước đó. Chính Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul thừa nhận việc thiếu kinh phí đã được nhận diện từ rất sớm. Tổng ngân sách mà Thái Lan được phân bổ cho công tác tổ chức chỉ hơn 2 tỉ baht, thấp hơn đáng kể so với con số tương đương 3 tỉ baht mà Campuchia từng chi ra cho kỳ SEA Games 32 vào 2 năm trước.

Chủ nhà Thái Lan chạy đua trước lễ khai mạc - Ảnh 1.

Phóng viên báo, đài ở khu vực nhận thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33 .Ảnh: NGỌC LINH

Khó khăn càng chồng chất khi tỉnh Songkhla - một trong 3 địa điểm tổ chức ban đầu - phải rút lui vì lũ lụt. Mười môn thể thao dự kiến diễn ra tại đây buộc phải chuyển gấp về Bangkok và Chonburi, khiến ban tổ chức tốn thêm gần 200 triệu baht để sửa chữa hạ tầng, bố trí cơ sở lưu trú và hậu cần. Điều đáng nói, trong bối cảnh ngân sách trung ương phải ưu tiên cho công tác khắc phục thiên tai, việc bổ sung kinh phí cho SEA Games gần như là "bất khả thi".

Hệ quả của sự thiếu chuẩn bị nhanh chóng xuất hiện. Ngày khởi tranh môn bóng đá nam 3-12, nghi thức chào cờ ở trận Việt Nam - Lào bất ngờ "vỡ trận" vì hệ thống âm thanh không thể phát quốc thiều hai nước.

Công tác truyền thông quảng bá cũng gây thất vọng lớn. Nhiều hãng tin khu vực mô tả SEA Games 33 là "kỳ đại hội yên ắng nhất lịch sử". Tại Thái Lan, không khí sự kiện gần như không xuất hiện nhiều trên đường phố, trong khi không ít người dân thừa nhận họ không hề nắm được lịch thi đấu hay địa điểm tổ chức. Sự thờ ơ này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi động ở những lần Thái Lan đăng cai trước đó.

Đội ngũ nghệ thuật cho lễ khai mạc được chuẩn bị suốt 7 tháng đã phải dừng lại vì chậm nhận kinh phí và thiếu các văn bản cam kết. Việc thay đổi ê-kíp đột ngột khiến uy tín của ban tổ chức bị ảnh hưởng nặng nề, buộc Bộ trưởng Du lịch - Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn phải lên tiếng giải thích.

SEA Games 33 cũng chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng ngoại giao Thái Lan - Campuchia. Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi 9 môn thể thao với lý do an toàn, dẫn đến việc phải thay đổi lịch thi đấu, xáo trộn cơ cấu tổ chức và buộc lễ khai mạc phải dời từ Quảng trường Sanam Luang về sân Rajamangala để bảo đảm an ninh.

Thiếu vắng nhiều ngôi sao

Song song với những xáo trộn về công tác tổ chức là tranh cãi về tinh thần thể thao và luật lệ. Câu chuyện đội triathlon Campuchia đưa sang Thái Lan toàn bộ 11 VĐV nhập tịch - trong đó nhiều người đạt đẳng cấp thế giới - khiến dư luận khu vực dậy sóng về tính tranh đua sòng phẳng. Chủ nhà Thái Lan một mặt ban hành quy định cấm VĐV nhập tịch thi đấu môn bóng rổ 5x5, nhưng đồng thời vẫn cho phép các cầu thủ gốc ngoại tham gia nội dung 3x3.

Sự can thiệp hành chính vào chương trình thi đấu khiến nhiều ngôi sao hàng đầu khu vực vắng mặt. Đoàn thể thao Việt Nam vắng Lê Quang Liêm vì chủ nhà bỏ nội dung cờ tiêu chuẩn đánh đơn. Siêu sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo quay lưng với SEA Games bởi quy định "mỗi VĐV chỉ được giành tối đa 1 HCV", trong khi toàn bộ dàn sao cầu lông nam Indonesia rút lui để bảo toàn lực lượng cho BWF World Tour Finals.

Tất cả những diễn biến trên khắc họa rõ nét một SEA Games 33 thiếu ổn định, chưa minh bạch và mong manh tinh thần thể thao đúng nghĩa. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo