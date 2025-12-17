Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Ngôi hậu đối diện với thế lực mới

19 giờ 30, tối nay ngày 17-12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại tuyển nữ Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Trận thua Philippines ở vòng bảng là một thử thách không nhỏ buộc đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua, nếu muốn bảo vệ thành công ngôi hậu.

Có giữ được vương miện?

Với bóng đá, chỉ cần những con số, được đặt đúng vào dòng chảy thời gian, là đủ để kể một câu chuyện: liệu tối nay các cô gái Việt Nam có giữ được vương miện trước thách thức từ Philippines. Ngày 15-7-2022, đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 0–4 tại trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Ngày 9-5-2023, đội Việt Nam tiếp tục thất bại 1-2 trước Philippines tại vòng bảng SEA Games 32, dù sau đó đội Việt Nam đoạt huy chương vàng còn Philippines bị loại từ vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đương kim vô địch SEA Games

Và ngày 8-12-2025 vừa qua, tại SEA Gaems 33, cũng ở vòng bảng, tuyển Việt Nam thua Philippines ở phút 90+4, khép lại thất bại 0-1. Ba trận thua liên tiếp, ba cách thua khác nhau. Nhưng tất cả đều cùng một thực tế: Philippines không còn là đối thủ mà Việt Nam có thể dễ dàng đánh bại như trong quá khứ. Tổng cộng hai đội gặp nhau 13 lần, Việt Nam thắng 10, nhưng chỉ toàn thắng trong quá khứ, còn hơn ba năm qua, trong ba lần gặp nhau, như đã liệt kê ở trên - đội tuyển Việt Nam toàn thua.

Tuyển nữ Philippines từng thua Việt Nam 0 -7 tại SEA Games 2013, từng bị xem là kẻ học việc trong khu vực. Nhưng họ không biến những cú ngã ấy thành dấu chấm hết.

Ngược lại, họ lặng lẽ chỉnh sửa mình: phòng ngự kỷ luật hơn, kiên nhẫn hơn, và lạnh lùng hơn trong cách tận dụng cơ hội. Đặc biệt, bóng đá Philippines nói chung và bóng đá nữ Philippines nói riêng đã trở nên mạnh mẽ hơn với chiến lược nhập tịch.

Philippines đã cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé vào chung kết World Cup nữ 2023

Đứng quên Philippines đã cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé vào chung kết World Cup nữ 2023, có nghĩa là sự lớn mạnh của bóng đá Philippines không phải là ngẫu nhiên, là bất ngờ mà là kết quả của một quá trình tích lũy, nơi mỗi thất bại trở thành một viên gạch đặt nền cho bản lĩnh. Bản lĩnh đó đã được chứng minh rất rõ nét ngay tại SEA Games 33.

Ở vòng bảng, đội Philippines đã thắng Việt Nam 1-0 với bàn ghi được ở phút 90+4, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Không chấp nhận đầu hàng

Trận bán kết thứ 2 của SEA Games 33, trong khi các cổ động viên cùng đội chủ nhà Thái Lan chờ đợi tiếng còi trọng tài ngân vang để giành vé vào chung kết, thì các tuyển thủ Philippines đã gỡ hòa 1-1 bằng bàn thắng ở phút 87 để rồi sau đó thắng 4-2 trên chấm 11m luân lưu.

Hai kết quả này, hai chiến thắng trước hai đối thủ Việt Nam, Thái Lan được đánh giá là mạnh hàng đầu Đông Nam Á cho thấy ý chí, tinh thần chiến đấu không chấp nhận đầu hàng cùng thể lực sung mãn là những ưu điểm tạo nên sức mạnh đáng nể cho đội Philippines.

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 - 2025 giữa Việt Nam và Philippines là hai tâm thế, hai trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau.

Ngoại trừ lần đầu tiên tham dự tại SEA Games 1997 chỉ đoạt huy chương đồng, tính từ SEA Games 2001 đến 2023 (1999, 2011, 2015 không tổ chức bóng đá nữ), đội Việt Nam có mặt đủ ở 10 trận chung kết và thắng đến 8 trận, trong đó đội Việt Nam đã 4 lần vô địch liên tiếp từ 2017 đến 2013, phá kỷ lục ba lần vô địch liên tiếp thời kỳ đầu của Thái Lan (1985, 1995, 1997 - bóng đá nữ không tổ chức từ 1987 đến 1993).

Như thế đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết lần thứ 11 tại SEA Games 2025 với tư cách đương kim vô địch. Đó là vị thế của đội bảo vệ ngôi nữ hoàng, nhưng cũng là gánh nặng của kỳ vọng và lịch sử.

Philippines thì khác, đây là lần đầu tiên được thi đấu ở trận chung kết. Với họ, huy chương bạc đã là thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Họ không bị trói buộc bởi nghĩa vụ phải thắng, họ bước ra sân với tinh thần thoải mái của đội bóng "không có gì để mất". Chính sự khác biệt ấy khiến Philippines trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thử thách cho nhà vô địch

Sẽ là thiếu công bằng nếu nhìn tuyển nữ Việt Nam ở chung kết này như chính đội bóng đã thua Philippines trong những lần đối đầu trước. Việt Nam hiện nay đã khác - cả về con người lẫn cách tiếp cận trận đấu.

Huỳnh Như - nay là quân bài dự bị chiến lược

Sau SEA Games 31 và 32, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển dịch lực lượng rõ rệt. Nhiều gương mặt mới không chỉ góp mặt, mà đã chiếm vị trí trong đội hình xuất phát. Ở hàng thủ, Lê Thị Diễm My và Trần Thị Duyên mang đến sự trẻ trung và khả năng tranh chấp mạnh mẽ hơn. Tuyến giữa đã linh hoạt hơn với những nhân tố như Bích Thuỳ, Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Hải Linh… lối chơi trở nên cân bằng hơn, chủ động hơn trong việc chuyển trạng thái.

Trên hàng công, Huỳnh Như - thủ lĩnh ngày nào - nay là quân bài dự bị chiến lược, thay thế cho Huỳnh Như là "sát thủ" Hải Yến cùng với Thanh Nhã, Trúc Hương, Minh Chuyên mang lại tốc độ, khả năng xâm nhập và tính đột biến.

Tuyển nữ Việt Nam trình làng nhiều gương mặt mới

Muốn giữ ngôi vương, Việt Nam buộc phải: kiên nhẫn trong tổ chức tấn công, hiệu quả ở các tình huống cố định, và quan trọng nhất, giữ được sự bình tĩnh trước một Philippines sẵn sàng kéo trận đấu đến giới hạn cuối cùng.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, kịch bản thua nghiệt ngã như ở vòng bảng hoàn toàn có thể lặp lại. Chung kết SEA Games 2025 không chỉ là cuộc tranh Huy chương Vàng.

Nó là phép thử cho vị thế mới của bóng đá nữ Philippines đồng thời là bài kiểm tra bản lĩnh cho Việt Nam trong hành trình tự làm mới mình.

Sự lớn mạnh của bóng đá Philippines không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình tích lũy

Philippines đã đi đủ xa để chứng minh họ không còn là câu chuyện của quá khứ. Họ là một thực thể đang định hình tương lai bằng sự lì lợm, kỷ luật và niềm tin vào chính mình.

Còn với Việt Nam, đây không chỉ là trận đấu để chiến thắng, mà là khoảnh khắc để khẳng định rằng, bản lĩnh của một nhà vô địch không nằm ở số danh hiệu đã có, mà ở khả năng đứng vững khi trật tự cũ bị thách thức, sự thách thức không đến từ Thái Lan, Myanmar mà là từ thế lực mới: Philippines!

Trong bóng đá, khát khao luôn là thứ năng lượng khó kiểm soát. Khi một đội bóng đã vượt qua chính sự hoài nghi của mình, họ thường chơi thứ bóng đá tự do hơn, ít sợ hãi hơn. Philippines đã chứng minh điều đó qua hai trận thắng Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games lần này.





