Thể thao

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trọng tài chính Daniel Siebert trở thành tâm điểm sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết Champions League 2025-2026.

Nhiều tranh luận

Mùa giải 2025-2026 đã khép lại với chức vô địch Champions League dành cho PSG. Thầy trò HLV Luis Enrique đã hạ gục Arsenal ở loạt luân lưu 11 m sau khi 2 đội cầm chân nhau 1-1 đến hết hiệp phụ. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên cho rằng trận đấu có thể đã được định đoạt trong 120 phút nếu trọng tài chính Daniel Siebert thẳng tay hơn.

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Leandro Trossard (áo đỏ) để bóng chạm tay trước khi Kai Havertz mở tỉ số cho Arsenal (Ảnh: TNT Sports)

Phút 5, tiền đạo cánh Leandro Trossard để bóng chạm tay trước khi Arsenal tổ chức một đợt tấn công khác và Kai Havertz lập công mở tỉ số cho đại diện nước Anh. Đến phút 16, Bukayo Saka 2 lần để bóng chạm tay trong vòng cấm "Pháo thủ" sau quả phạt góc của PSG nhưng trọng tài Siebert không thổi phạt.

Đầu hiệp 2, Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia, mang lại quả phạt đền giúp đội bóng thủ đô Paris gỡ hòa. Song hậu vệ người Tây Ban Nha không phải nhận thẻ vàng thứ 2 (anh đã nhận 1 thẻ vàng ở phút 46 vì hành vi "câu" giờ).

Cuối cùng, quyết định tạo nhiều tranh luận nhất là tại hiệp phụ thứ nhất. Noni Madueke đã ngã trong vòng cấm địa dưới áp lực của Nuno Mendes nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền.

Trên tờ L'Équipe (Pháp), một số cựu trọng tài FIFA đã lên tiếng lý giải hành động của Siebert. 

Dưới góc độ chuyên môn, vị "vua áo đen" người Đức gần như không mắc sai lầm nào nghiêm trọng và đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình.

Ranh giới mong manh

Theo cựu trọng tài Said Ennjimi, các pha bóng chạm tay của Trossard và Saka trong hiệp 1 khó có thể bị xem là lỗi dùng tay chơi bóng. Cánh tay của Trossard đã khép sát, không làm tăng diện tích cơ thể và cũng không có dấu hiệu chủ động tác động vào bóng.

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết - Ảnh 2.

Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho PSG (Ảnh: AS)

Đối với Saka, bóng đập đất rồi nảy lên trúng tay cầu thủ này một cách tương đối thụ động. Đồng thời, tình huống này cũng không ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt nào từ PSG nên chưa phải là cơ sở đủ mạnh để dẫn đến một quả phạt đền.

Trong khi đó, hậu vệ Mosquera của Arsenal "thoát" thẻ vàng thứ 2 vì sự thay đổi của hệ thống pháp lý. Pha tranh chấp bóng của Mosquera mang tính "bất cẩn" nhiều hơn là cố ý triệt hạ đối phương. Theo các điều chỉnh mới của FIFA và UEFA, không phải mọi tình huống phạm lỗi trong vòng cấm đều dẫn đến thẻ vàng. Nếu cầu thủ không tước đi cơ hội rõ ràng bằng hành vi phi thể thao (chẳng hạn như Mosquera chủ động kéo áo Kvaratskhelia), trọng tài có thể chỉ cho hưởng phạt đền mà không rút thêm thẻ.

Mặt khác, tình huống Madueke ngã trong pha tranh chấp với Mendes lại nằm ở ranh giới mong manh giữa phạm lỗi và va chạm thông thường. Các góc quay truyền hình đưa ra những hình ảnh không hoàn toàn thống nhất. Chính điều đó khiến VAR khó có thể xác định đây là một lỗi để yêu cầu trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

Tương tự, cựu tiền vệ Arsenal Samir Nasri khẳng định việc không thổi phạt đền cho Madueke nằm trong một "vùng xám" mang tính chủ quan hơn là một sai lầm nghiêm trọng của trọng tài. "Nếu trọng tài thổi phạt đền, tôi không nghĩ VAR sẽ hủy bỏ. Nhưng việc ông ấy không thổi phạt đền cũng không phải là điều đáng lên án" - Nasri phân tích.

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết - Ảnh 3.

Noni Madueke (phải) ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Nuno Mendes (Ảnh: TNT Sports)

Trên thực tế, cầu thủ sinh năm 1987 nhận định cách tiếp cận trận đấu có phần thực dụng của thầy trò HLV Mikel Arteta dường như đã khiến trọng tài trở nên nghiêm khắc hơn trong các pha tranh chấp sau đó. "Trong hiệp 2, trọng tài liên tục thổi còi phạt Arsenal. Ông ấy đã trừng phạt họ vì hành vi câu giờ trong hiệp 1" - Nasri phát biểu trên Canal+.

Cựu trọng tài Premier League Graham Scott cho biết: "Hai cầu thủ (Madueke và Mendes) đều đang nỗ lực tranh giành bóng và các va chạm nhìn chung vẫn nằm trong giới hạn cho phép".


