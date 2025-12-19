HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chuyện 3 chị em ruột tạo ra kỳ tích ở SEA Games 33 và số tiền thưởng

Q.Nhật

(NLĐO) - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành huy chương vàng môn vật tại SEA Games 33 sẽ nhận được mức thưởng xứng đáng theo quy định.

Ngày 19-12, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết địa phương này sẽ có tuyên dương và khen thưởng đối với các vận động viên (VĐV) của thành phố đạt thành tích cao tại SEA Games 33, trong đó có 3 chị em ruột đều đoạt huy chương vàng (HCV) nội dung vật tự do nữ ở các hạng cân khác nhau.

Kỳ tích SEA Games 33: Ba chị em ruột ở Huế cùng đoạt huy chương vàng - Ảnh 1.

Một trong 3 chị em nhận huy chương vàng môn vật tự do nữ tại SEA Games 33. Ảnh: Ông Phan Thanh Hải cung cấp.

Ba chị em ruột này gồm người chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và 2 người em Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, cùng sinh ra tại làng vật Thủ Lễ, xã Quảng Điền (TP Huế) - tạo ra kỳ tích khi xuất sắc mang về 3 trong 4 tấm HCV tại môn vật tự do nữ cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi thi đấu vào chiều ngày 18-12, tại SEA Games 33.

Kỳ tích SEA Games 33: Ba chị em ruột ở Huế cùng đoạt huy chương vàng - Ảnh 2.

Ba chị em "vàng" của bộ môn vật tại SEA Games 33.

Cụ thể, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV ở hạng cân 62 kg, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đô vật hàng đầu khu vực. Nguyễn Thị Mỹ Trang bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng 58 kg sau khi vượt qua đối thủ mạnh của Myanmar Thae Thaint Thaint Thu trong trận chung kết với tỉ số 10-0. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Linh, em út trong gia đình, đã thi đấu ấn tượng để giành HCV ở hạng 53 kg, hoàn tất cột mốc lịch sử hiếm có trong thể thao khu vực.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, người hâm mộ được chứng kiến một dấu mốc đặc biệt khi ba chị em ruột trong một gia đình cùng giành HCV tại một kỳ đại hội thể thao.

Thành tích của ba chị em không chỉ đóng góp quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam mà còn thể hiện hiệu quả của công tác đào tạo vận động viên từ phong trào thể thao truyền thống địa phương. Làng Thủ Lễ từ lâu được biết đến là cái nôi của môn vật cổ truyền, nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ vận động viên cho thể thao thành tích cao.

Ông Phan Thanh Hải cho biết, theo quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) đã quy định rõ mức thưởng đối với VĐV lập thành tích. Theo đó, đối với vận động viên đoạt huy chương vàng được thưởng 14 triệu đồng kèm chế độ đãi ngộ thêm 6 lần mức lương cơ sở (hơn 14 triệu đồng) x 24 tháng. Cụ thể mỗi chị em nhà họ Nguyễn sẽ nhận được số tiền gần 337 triệu đồng theo quyết định nêu trên.



