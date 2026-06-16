Chuyện anh em nhà Doué

Trận ra quân của đội tuyển Pháp gặp Senegal lúc 2 giờ ngày 17-6 (VTV3, VTV6, VTV9, VTV10) tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của một trong những ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu, mà còn là câu chuyện thú vị về anh em ruột nhà Doué - minh chứng sống động cho bản sắc của nền bóng đá Pháp.

Trong màu áo của hai quốc gia

Sở hữu dàn sao đẳng cấp thế giới như Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé, Michael Olise hay tài năng trẻ Désiré Doué, tuyển Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau đội hình đầy sao ấy là một câu chuyện đáng suy ngẫm về công tác đào tạo, tuyển chọn nhân tài của HLV Didier Deschamps.

Anh em Guéla Doué (ảnh trên) và Désiré Doué tham dự World Cup 2026 ở hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Ảnh: AP

Gia đình Doué là ví dụ điển hình. Cả Désiré Doué và người anh trai Guéla Doué đều sinh ra tại Pháp trong một gia đình có cha là người Bờ Biển Ngà và mẹ là người Pháp. Nhờ đó, hai anh em đều đủ điều kiện khoác áo một trong hai đội tuyển quốc gia.

Désiré Doué được xem là viên ngọc quý của bóng đá Pháp. Gia nhập Rennes từ năm 2011 khi mới 5 tuổi, tiền vệ sinh năm 2005 nhanh chóng khẳng định tài năng vượt trội trước khi chuyển đến PSG. Không chỉ thành công ở cấp CLB, Doué còn là nhân tố quan trọng xuyên suốt hành trình phát triển của các đội tuyển trẻ Pháp trước khi được đôn lên đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Guéla Doué (sinh năm 2002) cũng sở hữu năng lực chuyên môn đáng ghi nhận. Hậu vệ này từng khoác áo các đội trẻ của Rennes và phát triển ổn định ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí hậu vệ của tuyển Pháp, anh quyết định lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Bờ Biển Ngà từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia. World Cup 2026 vì thế trở thành giải đấu đặc biệt khi hai anh em ruột cùng xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng trong màu áo của hai quốc gia khác nhau.

Liên tục sản sinh những cầu thủ chất lượng

Câu chuyện của anh em nhà Doué cũng phản ánh thực tế đặc biệt của bóng đá Pháp. Là quốc gia sở hữu hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu thế giới, Pháp liên tục sản sinh ra những cầu thủ chất lượng cho nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau. Không ít ngôi sao mang hai hoặc ba quốc tịch đều mong muốn được khoác áo "Les Bleus" bởi đây là một trong những đội tuyển giàu truyền thống và thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, không phải ai tài năng cũng có cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Pháp. Điều quan trọng nằm ở sự phù hợp với chiến thuật, triết lý bóng đá và nhu cầu nhân sự của đội tuyển ở từng thời điểm.

Trở lại với World Cup 2026, bước vào trận gặp Senegal, tuyển Pháp không chỉ được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình mà còn bởi sự đoàn kết và tính tổ chức đã trở thành thương hiệu dưới thời Deschamps. Suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt đội tuyển, chiến lược gia người Pháp luôn chứng minh rằng thành công không đến từ việc tập hợp những ngôi sao nổi tiếng nhất, mà từ việc xây dựng một tập thể gắn kết với những con người phù hợp nhất.

World Cup 2026 tiếp tục là bài kiểm tra cho triết lý ấy. Và trong câu chuyện của anh em nhà Doué, người hâm mộ có thể thấy rõ một thông điệp: sức mạnh lớn nhất của tuyển Pháp không nằm ở số lượng ngôi sao mà ở khả năng biến những cá nhân xuất sắc thành một tập thể thống nhất, cùng hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao thế giới.

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