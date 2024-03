Có đơn hàng, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng

Nhiều cơ hội việc làm

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết thị trường lao động đầu năm 2024 "ấm" hơn so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hiện tiếp nhận thông tin của hơn 600 DN với nhu cầu tuyển hơn 5.500 người, trong đó lao động có tay nghề trong các lĩnh vực: may, gỗ, in, bao bì, giày da, balô, túi xách... chiếm khoảng 50%; lao động phổ thông chiếm 35% và lao động được đào tạo trình độ chuyên môn chiếm 15%. Riêng lĩnh vực điện tử, nhu cầu tuyển lao động phổ thông tăng hơn so với cuối năm 2023.