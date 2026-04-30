Có gì trong "bữa tiệc vua" với giá 1,7 triệu đồng/người?

Quang Nhật

(NLĐO) - Để thưởng thức ẩm thực trong "Dạ yến hoàng cung", mỗi người phải bỏ ra số tiền 1,7 triệu đồng. Vậy "bữa tiệc vua" này gồm những món ngon nào?

Đêm 29-4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại nội Huế, chương trình "Dạ yến hoàng cung", một trải nghiệm đặc sắc trong không gian cổ kính của Hoàng cung Huế, đã diễn ra. 130 thực khách, mỗi người bỏ ra số tiền 1,7 triệu đồng, để thưởng thức tiệc vua triều Nguyễn được phục dựng.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 1.

Thực khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

"Dạ yến hoàng cung" là hành trình đưa du khách ngược dòng thời gian, trở về với nét vàng son triều Nguyễn. Trong không gian cổ kính tại Duyệt Thị Đường, những món ăn cung đình được chế biến và bày biện tinh tế, đầy tính nghệ thuật, được phục vụ theo nghi thức truyền thống kết hợp cùng chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật mang âm sắc cung đình Huế, góp phần tái hiện không khí đêm yến tiệc cung đình sang trọng, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 2.

Món tôm ngự thuyền rồng

Thực đơn gồm các món ăn tiêu biểu, trong đó "nem công - chả phượng" tượng trưng cho sự cao quý, thịnh vượng và viên mãn. Từng chi tiết được tạo hình công phu, gửi gắm vẻ đẹp vương giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 3.

Thực khách vừa thưởng thức món ăn vừa được xem những tiết mục biểu diễn nghệ thuật cung đình.

"Tôm ngự thuyền tồng" gây ấn tượng với cách trình bày tinh xảo, gợi nên hình ảnh du ngoạn của bậc quân vương giữa không gian thi vị. Sự hòa quyện giữa hương vị và nghệ thuật sắp đặt mang đến trải nghiệm vừa sang trọng, vừa giàu cảm xúc. 

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 4.

Trải nghiệm "Dạ yến hoàng cung".

Thanh nhã và sâu lắng, "hương sen Tịnh Tâm" mang đến dư vị nhẹ nhàng đặc trưng của ẩm thực cung đình Huế, nơi sự tinh khiết và hài hòa được đề cao trong từng nguyên liệu. "Chè hạt sen bọc long nhãn" giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn nét thanh tao, tinh tế, mang đậm dư vị của chốn hoàng cung xưa.

Ngoài ra, thực đơn còn có nhiều món ăn khác được thay đổi linh hoạt theo mùa nhằm đáp ứng nhu cầu của thực khách.

"Dạ yến hoàng cung" không chỉ mang đến bữa tiệc tinh tế mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa cung đình, để lại những dư vị khó quên trong lòng du khách.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 5.

Món "nem công - chả phượng"

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 6.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 7.

Du khách được thưởng thức món ngon tại "Dạ tiệc hoàng cung".

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 8.

Nem công.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 9.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 10.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 11.

Không gian "Dạ yến hoàng cung".

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 12.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 13.

Có gì trong bữa ăn "Dạ tiệc hoàng cung" với giá 1,7 triệu đồng mỗi người? - Ảnh 14.

 

ẩm thực triều Nguyễn bữa tiệc dạ yến tiệc cung đình
