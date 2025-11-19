Cô giáo mắc ung thư bật khóc khi được bệnh viện tri ân

Nữ bệnh nhân Trịnh T.T. (53 tuổi, ngụ Quảng Ninh) đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội (Bệnh viện K) đã xúc động bật khóc khi được Ban Giám đốc bệnh viện tri ân và tặng quà tại chương trình dành cho 80 người bệnh là giáo viên, giảng viên, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 19-11.

Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K tặng quà cho bệnh nhân là các thầy cô giáo

Bệnh nhân T. chia sẻ hơn 30 năm đứng lớp giúp bà hiểu những vất vả của nghề giáo, nhưng khi vào viện mới thấy "nghề y còn áp lực và hy sinh nhiều hơn rất nhiều".

Bà xúc động vì sự quan tâm, động viên của bệnh viện. "Mỗi ngày điều trị đều thấy bác sĩ, điều dưỡng làm việc hết lòng vì người bệnh, nên chúng tôi rất biết ơn. Hôm nay được tri ân, chúng tôi - những thầy cô từ nhiều địa phương đang điều trị ung thư, rất xúc động. Đây không chỉ là món quà mà là sự đồng hành khi chúng tôi ở giai đoạn khó khăn nhất" - nữ giáo viên bày tỏ.

Cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện, cô giáo Bùi Thị M.T. (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) cho biết chị phát hiện ung thư vòm họng khi mang thai 22 tuần. Chị sinh con ở tuần 35 và bắt đầu hóa trị khi bé được 10 ngày tuổi. Xa hai con nhỏ và bé trai mới đầy tháng để vào viện điều trị, theo bệnh nhân Tr., sự quan tâm của bệnh viện giúp chị thêm hy vọng: "Tôi phải cố gắng để sớm trở về với các con, trở lại công việc dạy học suốt 12 năm gắn bó".

Bệnh viện K tặng quà, động viên bệnh nhân ung thư là thầy cô giáo

Chia sẻ với các bệnh nhân ung thư, GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết nhiều năm qua bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Ông nhấn mạnh đây cũng là dịp nhắc nhở đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", lan tỏa giá trị nhân văn của nghề y, đồng hành cùng người bệnh và thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những thầy cô đã cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

GS Quảng cho biết với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có thể chữa khỏi hoặc kéo dài đáng kể thời gian sống cho người bệnh. Ông mong các bệnh nhân tiếp tục kiên cường chiến đấu, đồng thời nhấn mạnh việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp điều trị hiệu quả hơn và nâng cao tỉ lệ sống.