“Cơn bão” chấn thương tại Etihad

Ở vòng 20 Ngoại hạng, thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Những tưởng "The Citizens" sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang gặp nhiều bất ổn. Thế nhưng, trận hòa 1-1 tại Etihad đã cản bước Man City rút ngắn khoảng cách trước đội đầu bảng Arsenal.

Man City đánh rơi điểm số ngay tại Etihad khi để Chelsea cầm hòa

Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của nửa xanh thành Manchester, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên "The Citizens" không thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng kể từ giữa tháng 8. Hiện tại, khoảng cách giữa đội bóng của HLV Pep Guardiola với ngôi đầu bảng xếp hạng của "Pháo thủ" là 6 điểm.

Việc đánh rơi điểm số trước Sunderland và Chelsea không chỉ là cú sẩy chân tai hại trong cuộc đua vô địch. Nó đã phơi bày rõ nét "cơn bão" chấn thương đang quét qua một trong những đội hình từng được xem là có chiều sâu bậc nhất châu Âu.

Trong cuộc đối đầu với "The Blues", Man City dẫn trước, kiểm soát thế trận, tạo ra cơ hội nhưng lại sụp đổ ở phút bù giờ, đúng vào thời điểm hàng thủ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Cặp trung vệ trụ cột Josko Gvardiol và Ruben Dias lần lượt rời sân trong hiệp hai vì chấn thương.

Ruben Dias phải rời sân vì chấn thương ngay đầu hiệp hai

Trên băng ghế dự bị, Pep Guardiola chỉ còn những gương mặt trẻ từ học viện, hình ảnh hiếm thấy ở một đội bóng quen với việc xoay tua nhân sự hoàn hảo. Sau khi mất cả Gvardiol và Dias, hàng thủ chắp vá của Man City đã để Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa cho "The Blues" ở phút 90+4.

"The Citizens" hiện đang không có sự phục vụ của John Stones, cầu thủ chỉ đá chính 1 trận duy nhất ở Ngoại hạng kể từ tháng 8. Trong khi đó, Nathan Aké không thể ra sân thường xuyên vì vấn đề thể lực, Mateo Kovacic nghỉ dài hạn, còn Oscar Bobb, Nico Gonzalez và Savinho cũng lần lượt gặp chấn thương. Ngay cả khi Rodri vừa trở lại, sự ổn định ở hàng phòng ngự vẫn tiếp tục lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc giai đoạn đầu năm mới, vốn là "mỏ vàng điểm số" của thầy trò HLV Pep Guardiola, việc đánh rơi 4 điểm chỉ trong vài ngày đã khiến Man City hụt hơi trong việc bám đuổi Arsenal trên bảng xếp hạng.

Đáng lo hơn, ở hàng công, Erling Haaland đã "tịt ngòi" 3 trận liên tiếp, Phil Foden và Rayan Cherki thi đấu thiếu sắc bén. Khi hàng thủ không còn đủ người, áp lực ngược trở lại càng khiến toàn bộ cỗ máy vận hành kém trơn tru.

Việc Rodri quay trở lại cũng không thể cải thiện tình thế

Trong mùa giải mà Arsenal đang ổn định và lạnh lùng hơn bao giờ hết, "cơn bão" chấn thương có thể là phép thử khắc nghiệt nhất cho Man City, đặc biệt trong giai đoạn thi đấu khắc nghiệt như hiện nay.

Ở vòng 21 Ngoại hạng, Man City sẽ tiếp đón Brighton vào rạng sáng 8-1. Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ cần một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Arsenal, đồng thời tránh bị tụt lại phía sau hơn nữa.



