Sóng gió tuổi 14 của tiểu thư Harper Beckham

14 tuổi, con gái cưng của David Beckham - Victoria Beckham, Harper Beckham đã chính thức bước chân vào giới doanh nhân.

Ở tuổi 14, Harper Beckham khởi nghiệp với nhãn hàng skincare (chăm sóc da) mang tên mình HIKU by Harper.

Sóng gió đầu tiên vừa ập đến với Harper Beckham khi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) từ chối quyền đăng ký tên thương hiệu mỹ phẩm dù thương hiệu này đã được chấp thuận đăng ký tại Anh.

Lý do từ chối được đưa ra là từ "Harper" hiện đã được đăng ký cho một nhãn hàng chuyên bán chổi và dụng cụ vệ sinh, trong khi "Haiku" lại thuộc về một thương hiệu liên quan đến nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Vì vậy, hồ sơ của Harper nhận "quyết định từ chối ban đầu" vì có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Harper cùng gia đình vẫn có sáu tháng để phản hồi và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan sau khi nộp đơn đăng ký từ tháng 11 năm ngoái.

Con gái út nhà Beckham đã phát triển thương hiệu này suốt hơn một năm qua, với định hướng tập trung vào các sản phẩm dành cho thanh thiếu niên gặp vấn đề về da, đặc biệt là mụn tuổi dậy thì. Không chỉ mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký còn bao gồm nhiều danh mục khác như kem trị mụn, quần áo, giày dép, phụ kiện tóc, cọ trang điểm, sticker hay móc khóa.

Điều này cho thấy Harper đang hướng tới việc xây dựng một thương hiệu lifestyle hoàn chỉnh thay vì chỉ đơn thuần là skincare.

Lý do Harper Beckham tham gia kinh doanh sớm

Lý do Harper Beckham khởi nghiệp khi mới 14 tuổi đến từ trải nghiệm của bản thân

Mới đây, Victoria Beckham chia sẻ Harper là "một cô bé đầy tham vọng" và "doanh nhân nhí" của gia đình. Victoria tiết lộ Harper từng gặp nhiều áp lực vì làn da tuổi dậy thì và đã tâm sự với mẹ từ vài năm trước. Bản thân cựu thành viên Spice Girls cũng từng trải qua quãng thời gian vật lộn với mụn nên rất đồng cảm với con gái.

"Con bé nói rằng muốn tạo ra một thương hiệu vì không muốn những người khác phải trải qua cảm giác giống mình" - Victoria chia sẻ. Victoria Beckham cho biết con gái Harper đã phải vật lộn với tình trạng mụn nặng, và chính điều đó đã thôi thúc cô bé quyết định ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Không dừng lại ở ý tưởng, Harper còn khiến mẹ bất ngờ khi tiếp cận dự án theo cách rất "chuyên nghiệp". Victoria tiết lộ con gái từng chuẩn bị hẳn các bản thuyết trình PowerPoint để trình bày kế hoạch kinh doanh. Một bản nói về thương hiệu làm đẹp mà cô bé muốn xây dựng, còn bản kia lại… thuyết phục mẹ cho phép mình uốn tóc. Sự nghiêm túc nhưng vẫn rất đúng chất tuổi teen ấy khiến Victoria không khỏi bật cười.

Cô bé thường xuyên theo mẹ tới các sự kiện làm đẹp, thời trang, nuôi dưỡng niềm đam mê kế nghiệp Victoria

"Tôi tự hào về tất cả các con, nhưng Harper thực sự rất tham vọng và chững chạc. Thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng không biết mình nên kỳ vọng điều gì nữa" - cô nói.

Victoria cũng tiết lộ rằng từ nhỏ, Harper đã thường xuyên theo mẹ tham gia các cuộc họp phát triển sản phẩm, phần nào lý giải cho sự nhạy bén hiện tại. Harper sẽ cho ra mắt một dòng mỹ phẩm hướng tới Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng Hàn Quốc - dự kiến sẽ ra mắt ngay trong mùa hè này.

Nhận định về hành trình của con gái út nhà Beckham, nhiều ý kiến cho rằng Harper sẽ nhanh chóng trở thành "Kylie Jenner tiếp theo" của làng beauty trong tương lai.

Riêng với Victoria Beckham, "Harper có thể trở thành một "bà trùm làm đẹp" hoặc… một diễn viên hài độc thoại, bởi tính cách vui vẻ và duyên dáng của mình" - Victoria bày tỏ.