HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Con gái Beckham- Harper Beckham- bị "tuýt còi"

Thùy Trang

(NLĐO) - 14 tuổi, con gái cưng của David Beckham- Victoria Beckham, Harper Beckham đã chính thức bước chân vào giới doanh nhân.

Sóng gió tuổi 14 của tiểu thư Harper Beckham

Con gái Beckham- Harper Beckham- bị "tuýt còi" - Ảnh 1.

14 tuổi, con gái cưng của David Beckham - Victoria Beckham, Harper Beckham đã chính thức bước chân vào giới doanh nhân.

Ở tuổi 14, Harper Beckham khởi nghiệp với nhãn hàng skincare (chăm sóc da) mang tên mình HIKU by Harper.

Sóng gió đầu tiên vừa ập đến với Harper Beckham khi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) từ chối quyền đăng ký tên thương hiệu mỹ phẩm dù thương hiệu này đã được chấp thuận đăng ký tại Anh.

Lý do từ chối được đưa ra là từ "Harper" hiện đã được đăng ký cho một nhãn hàng chuyên bán chổi và dụng cụ vệ sinh, trong khi "Haiku" lại thuộc về một thương hiệu liên quan đến nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Vì vậy, hồ sơ của Harper nhận "quyết định từ chối ban đầu" vì có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Harper cùng gia đình vẫn có sáu tháng để phản hồi và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan sau khi nộp đơn đăng ký từ tháng 11 năm ngoái.

Con gái út nhà Beckham đã phát triển thương hiệu này suốt hơn một năm qua, với định hướng tập trung vào các sản phẩm dành cho thanh thiếu niên gặp vấn đề về da, đặc biệt là mụn tuổi dậy thì. Không chỉ mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký còn bao gồm nhiều danh mục khác như kem trị mụn, quần áo, giày dép, phụ kiện tóc, cọ trang điểm, sticker hay móc khóa.

Điều này cho thấy Harper đang hướng tới việc xây dựng một thương hiệu lifestyle hoàn chỉnh thay vì chỉ đơn thuần là skincare.

Lý do Harper Beckham tham gia kinh doanh sớm

Con gái Beckham- Harper Beckham- bị "tuýt còi" - Ảnh 2.

Lý do Harper Beckham khởi nghiệp khi mới 14 tuổi đến từ trải nghiệm của bản thân

Mới đây, Victoria Beckham chia sẻ Harper là "một cô bé đầy tham vọng" và "doanh nhân nhí" của gia đình. Victoria tiết lộ Harper từng gặp nhiều áp lực vì làn da tuổi dậy thì và đã tâm sự với mẹ từ vài năm trước. Bản thân cựu thành viên Spice Girls cũng từng trải qua quãng thời gian vật lộn với mụn nên rất đồng cảm với con gái.

"Con bé nói rằng muốn tạo ra một thương hiệu vì không muốn những người khác phải trải qua cảm giác giống mình" - Victoria chia sẻ. Victoria Beckham cho biết con gái Harper đã phải vật lộn với tình trạng mụn nặng, và chính điều đó đã thôi thúc cô bé quyết định ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Không dừng lại ở ý tưởng, Harper còn khiến mẹ bất ngờ khi tiếp cận dự án theo cách rất "chuyên nghiệp". Victoria tiết lộ con gái từng chuẩn bị hẳn các bản thuyết trình PowerPoint để trình bày kế hoạch kinh doanh. Một bản nói về thương hiệu làm đẹp mà cô bé muốn xây dựng, còn bản kia lại… thuyết phục mẹ cho phép mình uốn tóc. Sự nghiêm túc nhưng vẫn rất đúng chất tuổi teen ấy khiến Victoria không khỏi bật cười.

Cô bé thường xuyên theo mẹ tới các sự kiện làm đẹp, thời trang, nuôi dưỡng niềm đam mê kế nghiệp Victoria

"Tôi tự hào về tất cả các con, nhưng Harper thực sự rất tham vọng và chững chạc. Thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng không biết mình nên kỳ vọng điều gì nữa" - cô nói. 

Victoria cũng tiết lộ rằng từ nhỏ, Harper đã thường xuyên theo mẹ tham gia các cuộc họp phát triển sản phẩm, phần nào lý giải cho sự nhạy bén hiện tại. Harper sẽ cho ra mắt một dòng mỹ phẩm hướng tới Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng Hàn Quốc - dự kiến sẽ ra mắt ngay trong mùa hè này.

Nhận định về hành trình của con gái út nhà Beckham, nhiều ý kiến cho rằng Harper sẽ nhanh chóng trở thành "Kylie Jenner tiếp theo" của làng beauty trong tương lai.

Riêng với Victoria Beckham, "Harper có thể trở thành một "bà trùm làm đẹp" hoặc… một diễn viên hài độc thoại, bởi tính cách vui vẻ và duyên dáng của mình" - Victoria bày tỏ.

Tin liên quan

Con trai cả nhà David Beckham gây sốc khi "từ mặt" cha mẹ

Con trai cả nhà David Beckham gây sốc khi "từ mặt" cha mẹ

(NLĐO) - Brooklyn Peltz Beckham công khai tuyên bố không muốn giảng hòa với gia đình, thừa nhận sự thật về tin đồn rạn nứt tình thân lâu nay.

Siêu mẫu Hye Park khoe "thiên thần nhỏ" thứ hai

(NLĐO) - Siêu mẫu người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng Hye Park, 41 tuổi, khoe ảnh con trai của cô cùng chồng là huấn luyện viên quần vợt Brian Park.

Mỹ nhân Jisoo (Blackpink) bị tố "mượn đồ không trả"

(NLĐO) - Nhà thiết kế Benjamin Bortmans của thương hiệu Judassime tố ê-kíp Jisoo nhóm Blackpink "chây ì", không trả lại trang phục đã mượn chụp ảnh bìa album.

gia đình beckham Harper Beckham con gái út nhà Beckham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo