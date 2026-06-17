Con vật có hàm khỏe, chuyên ăn thịt bất ngờ xuất hiện tại nhà người phụ nữ

Ngày 17-6, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết địa phương vừa tiếp nhận một cá thể cá sấu nước ngọt do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-6, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm tiếp nhận cá thể cá sấu từ bà Võ Thị Thanh Sương (trú phường Thuận Hóa).

Con cá sấu nước ngọt dài gần 1 m, nặng 3 kg xuất hiện trong khuôn viên nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, bà Sương phát hiện con vật xuất hiện trong khuôn viên nhà nên đã chủ động thông báo cho cơ quan chức năng và phối hợp bàn giao theo quy định.

Qua kiểm tra, cá thể cá sấu có trọng lượng khoảng 3 kg, chiều dài gần 1 m. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện cá thể cá sấu đang được cơ quan chức năng tạm thời chăm sóc, quản lý và liên hệ đơn vị cứu hộ chuyên trách để tiếp nhận.

Cá sấu là loài động vật bò sát, có hàm chắc khoẻ. Ở tuổi trưởng thành thức ăn là cá, chim, cua, rắn, động vật có vú nhỏ và các loài sống gần mép nước. Một số loài cá sấu lớn có thể săn con mồi lớn hơn như lợn rừng, hươu hoặc động vật đi ngang khu vực sống.

Cá sấu thường không nhai, mà dùng hàm để giữ và xé con mồi rồi nuốt từng mảng. Chúng cũng có thể ăn không thường xuyên và nhịn đói khá lâu nhờ trao đổi chất chậm.

Theo cơ quan chức năng, con cá sấu này sẽ không được thả trở lại môi trường tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và tuân thủ các quy định về quản lý động vật hoang dã.