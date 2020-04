Với gói hỗ trợ tuyển dụng này, mỗi DN được đăng tuyển nhân sự làm toàn thời gian 6 lần, đăng 15 lần tuyển nhân viên bán thời gian hoặc làm freelancer (tự do). DN được sử dụng gói tài trợ này trong 6 tháng.



Ngành công nghệ luôn thu hút nhân lực trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh

Theo báo cáo của Navigos Group về "Thực trạng nhân lực IT và Kế hoạch tuyển dụng đáp ứng công nghệ mới", hầu hết các DN đều có nhu cầu tuyển dụng trong năm tới với nhiều mức độ khác nhau về quy mô. Theo đó, chỉ 9% DN cho biết không có kế hoạch tuyển dụng, 50% DN có nhu cầu mở rộng thêm từ 11% - 20% quy mô và gần 25% DN có nhu cầu mở rộng thêm 21% - 30%. Khan hiếm nguồn nhân lực IT là thách thức lớn nhất đối với các công ty công nghệ. Tốp 5 yếu tố được DN cho là thách thức bao gồm: Khan hiếm nguồn nhân lực IT; Chi phí nhân công đã tăng cao; Điều kiện bảo mật, chính sách bản quyền chưa chặt chẽ; Hệ thống giáo dục không chú trọng vào đào tạo các bộ môn khoa học (STEM); Thiếu sự minh bạch. Trước tình trạng khan hiếm nhân lực ngành công nghệ, có đến 62% DN chọn sẽ tái cơ cấu về kỹ năng cho đội ngũ hiện tại và 56% chọn kết nối với trường đại học để chuẩn bị bộ kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân viên trong tương lai. Báo cáo cũng cho thấy mức lương mà các nhân sự IT nhận được cao hơn so với mặt bằng chung. Nhà tuyển dụng cho thấy họ đang trả lương cho nhóm ứng viên có kinh nghiệm cao hơn một bậc so với nhiều ngành nghề khác với mức lương từ 701 đến 1.000 USD mỗi tháng (khoảng từ 16,4 triệu đến 23,5 triệu đồng).