09/01/2019 22:08

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 101 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động (NLĐ) để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của NSDLĐ. Do đó, việc công ty trừ lương NLĐ vì nghỉ không phép là trái quy định pháp luật. Chị Oanh có thể liên hệ với cơ quan quản lý lao động địa phương yêu cầu can thiệp, bảo vệ quyền lợi.