Crystal Palace vô địch Conference League: Bóng đá không chỉ của giới quý tộc

Từ Aston Villa vô địch UEFA Europa League cho đến Crystal Palace đăng quang ở UEFA Europa Conference League và thứ Bảy tới, 30-5, Arsenal sẽ tranh chức vô địch UEFA Champions League với Paris Saint Germain, rõ ràng, Premier League đã thống trị châu Âu.

Nhà vô địch châu Âu từng chỉ mơ trụ hạng

Premier League mùa này đã thay đổi rất sâu, giải đấu giờ đây không chỉ sản sinh các "siêu CLB", mà còn tạo ra những đội bóng tầm trung đủ sức cạnh tranh danh hiệu châu Âu bằng bản sắc, chiều sâu và tốc độ phát triển riêng.

Rất ít người nghĩ Crystal Palace sẽ đứng trên bục cao nhất của một cúp châu Âu

Có lẽ vài năm trước, rất ít người nghĩ Crystal Palace sẽ đứng trên bục cao nhất của một cúp châu Âu. Họ từng là hình ảnh quen thuộc của Premier League kiểu cũ: một đội bóng nhỏ ở London, ngân sách vừa phải, mục tiêu lớn nhất mỗi mùa chỉ là trụ hạng. Do đó Crystal Palace thường được nhớ đến bởi bầu không khí cuồng nhiệt ở Selhurst Park hơn là tham vọng danh hiệu.

Tuy nhiên bóng đá ngày nay luôn thay đổi theo những cách khó đoán nhất. Dưới thời HLV Oliver Glasner, Crystal Palace không trở thành "phiên bản mini" của Manchester City hay Arsenal. Họ không cố chơi thứ bóng đá cầu kỳ, đẹp mắt vượt quá khả năng của mình. Crystal Palace vô địch bằng chính điều từng giúp họ tồn tại ở Premier League suốt nhiều năm: cường độ, tốc độ, kỷ luật và tinh thần chiến đấu.

Đó là điều khiến chức vô địch này đáng nhớ khi nhiều nhà vô địch châu Âu thành công nhờ tiền bạc. Nhưng với Crystal Palace lại hoàn toàn khác, giống một đội bóng lớn lên nhờ sự ổn định và niềm tin vào bản thân.

UEFA Conference League thường bị xem là "cúp hạng ba" của châu Âu. Nhưng chỉ những CLB quen dự Champions League mới có quyền coi nhẹ nó. Với Crystal Palace, đây là chiếc cúp lớn nhất lịch sử CLB. Với người hâm mộ của họ, nó có giá trị hơn rất nhiều so với một suất dự Champions League rồi bị loại ở vòng 1/8. Vì danh hiệu luôn là thứ tạo ra ký ức bền vững nhất trong bóng đá.

Điều thú vị là trận chung kết với Rayo Vallecano lại mang cảm giác rất khác những trận đấu đỉnh cao thông thường của bóng đá châu Âu. Không Real Madrid. Không Bayern Munich. Không PSG. Đó là cuộc gặp giữa hai đội bóng giàu bản sắc lao động, đại diện cho những cộng đồng bóng đá bình dân và luôn sống dưới cái bóng của các "gã khổng lồ" trong nước.

Theo một cách nào đó, đây là trận chung kết khiến Conference League trở nên đúng nghĩa nhất: giải đấu dành cho những CLB không giàu có nhưng vẫn còn khát vọng. Vì thế, Conference League có thể nhỏ với các ông lớn, nhưng là lịch sử với Crystal Palace

Đội bóng nhỏ, không còn nhỏ

Điều đáng nói hơn nằm ngoài Crystal Palace. Chức vô địch này cho thấy Premier League đang bước sang một giai đoạn khác: sức mạnh của họ không còn nằm riêng ở nhóm "Big Six".

Crystal Palace vô địch bằng: cường độ, tốc độ, kỷ luật và tinh thần chiến đấu

West Ham từng vô địch Conference League. Aston Villa đã tiến rất xa ở châu Âu. Newcastle trở lại Champions League. Brighton từng khiến cả châu Âu chú ý với mô hình phát triển cầu thủ. Giờ đến lượt Crystal Palace đăng quang.

Đây mới là điều khiến phần còn lại của châu Âu phải lo ngại. Premier League không chỉ giàu ở đỉnh kim tự tháp. Họ giàu ở toàn bộ hệ sinh thái. Ngay cả một đội xếp giữa bảng ở Anh cũng sở hữu doanh thu, chất lượng cầu thủ, tốc độ trận đấu và chiều sâu lực lượng vượt xa nhiều CLB lớn ở các giải đấu khác. Điều đó giúp các đại diện Anh bước ra châu Âu với lợi thế rất lớn, kể cả khi họ không phải ứng viên vô địch từ đầu.

Nói cách khác, Premier League đã biến tính cạnh tranh nội bộ thành sức mạnh tập thể. Có thể Crystal Palace sẽ không trở thành thế lực mới của bóng đá châu Âu. Mùa tới họ vẫn có thể chật vật ở Premier League. Họ vẫn có thể bán đi những cầu thủ tốt nhất. Họ vẫn không sở hữu ngân sách ngang các đội bóng lớn. Nhưng sau chức vô địch này, Palace không còn là "đội bóng nhỏ cố sống sót" nữa.

Trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc và siêu đội hình, vẫn còn cơ hội cho những tập thể biết mình là ai, chơi bóng với bản sắc rõ ràng và đủ kiên nhẫn để đi hết con đường đã chọn. Crystal Palace có thể không mở ra một triều đại, nhưng họ mở ra niềm tin.

Crystal Palace vô địch UEFA Conference League không chỉ là câu chuyện cổ tích của riêng họ. Đó còn là lời khẳng định cho sức mạnh ngày càng đáng sợ của Premier League: nơi ngay cả những đội bóng từng chỉ mơ trụ hạng giờ cũng đủ khả năng bước lên đỉnh châu Âu. Điều đẹp nhất có lẽ nằm ở đó: bóng đá vẫn còn chỗ cho những giấc mơ không thuộc về giới quý tộc.



