CSGT phát hiện điều bất ngờ khi dừng và kiểm tra xe đầu kéo

Ngày 18-1, Công an TP Huế cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với một số trường hợp tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, đồng thời phát hiện hành vi tàng trữ trái phép các chất bị cấm.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 14-1, tại Km 861 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc (TP Huế), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế tiến hành kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông trên tuyến.

CSGT Công an TP Huế làm việc với tài xế xe đầu kéo Lê Hữu Quốc Ph. liên quan đến dấu hiệu sử dụng ma tuý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Lê Hữu Quốc Ph. (trú xã Lộc An, TP Huế), điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43H-174.xx, kéo theo rơ-moóc 43RM-011.xx, dương tính với chất ma túy.

Tiếp tục kiểm tra cabin phương tiện, tổ công tác phát hiện 4 viên nén màu hồng, nghi là ma túy dạng hồng phiến, được cất giấu trong bao thuốc lá nhãn hiệu Jet. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4-1, tại Km 860+200 Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Lộc An, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-006.xx.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Hữu H. (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An) dương tính với chất ma túy. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác còn phát hiện trên xe có một hộp pháo hoa loại 100 ống, tổng trọng lượng khoảng 1,6 kg và một con dao mẹo.

Trước đó ít ngày, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30-12-2025, tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế cũng phát hiện tài xế Trần Văn C. điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 74G-005.10 dương tính với chất methamphetamine. Kiểm tra trên người tài xế, lực lượng chức năng thu giữ 20 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện các vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



