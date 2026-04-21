Sức khỏe

Cụ bà 82 tuổi nguy kịch vì xuất huyết ruột non hiếm gặp

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trường hợp của cụ bà B. là xuất huyết do viêm loét ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 1% đến 2% các trường hợp.

Ngày 21-4, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường.
Bệnh nhân là bà N.T.B. (82 tuổi, ở Đồng Tháp), được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn (khoảng 300 ml). Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi cầu ra máu xối xả với tốc độ nhanh và khối lượng nhiều.
Cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết ruột non nặng hiếm gặp - Ảnh 1.

Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện phẫu thuật (Nguồn hình: Bệnh viện Bình Dân)

Tại Khoa Cấp cứu, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tụt. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và rà soát nguồn chảy máu của bệnh nhân.

Trước tình thế tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa.

TS-BS Nguyễn Phú Hữu, phẫu thuật viên chính, cho biết ca mổ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa: Ngoại tổng quát, Nội soi tiêu hóa, Gây mê Hồi sức và Hồi sức tích cực (ICU). Với cụ bà 82 tuổi, các BS cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí tổn thương trong thời gian ngắn nhất để hạn chế nguy cơ tử vong do mất máu cấp với lượng nhiều.

Cụ bà 82 tuổi bị xuất huyết ruột non nặng hiếm gặp - Ảnh 2.

TS-BS Nguyễn Phú Hữu và điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Đại trực tràng thăm cụ bà N.T.B. sau phẫu thuật (Nguồn hình: Bệnh viện Bình Dân)

Tuy vậy, sau hơn 20 phút nội soi thám sát ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT-Scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng (ruột non), các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các BS có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy.

Chỉ sau phẫu thuật 1 ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B. đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế.



Cuộc đại phẫu đưa dạ dày "đi lạc" lên lồng ngực cụ bà về đúng vị trí

Cuộc đại phẫu đưa dạ dày "đi lạc" lên lồng ngực cụ bà về đúng vị trí

(NLĐO) - Cuộc đại phẫu không chỉ lấy đi 2 kg tạng thừa trong lồng ngực mà còn trả lại cho cụ những năm tháng tuổi già bình yên

Phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho cụ bà 104 tuổi

(NLĐO) - Sau phẫu thuật, mắt cụ bà 104 tuổi phục hồi tốt, thị lực cải thiện rõ rệt và bệnh nhân có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi

Đau bụng kéo dài, cụ bà 72 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể

(NLĐO) - Bác sĩ phải cắt đoạn đại tràng sigma dài khoảng 15 cm, sau đó rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và mở hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân

cứu sống bệnh nhân phẫu thuật nội soi xuất huyết cụ bà người cao tuổi
