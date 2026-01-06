Cú bắt tay đầu năm gây chấn động làng nhạc Việt

Phù thủy Masew chơi lớn

Tổ đội mới đầy chất lượng của nhạc Việt

Mới đây, nhà sản xuất âm nhạc được mệnh danh là "phù thủy" Masew chính thức công bố thành lập công ty giải trí MAS HUB, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ loạt cái tên quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt như Đạt G, producer Khánh, Dũng D.X cùng nhiều cộng sự sáng tạo khác.

MAS HUB được định vị là "điểm hẹn" của những cá tính âm nhạc mạnh mẽ, nơi các bao gồm những music producer (nhà sản xuất âm nhạc), songwriter (nhạc sĩ), arranger (nhạc sĩ hòa âm), sound engineer (kỹ sư âm thanh) trẻ tuổi không chỉ làm nhạc mà còn cùng nhau xây dựng những dự án mang màu sắc riêng, bắt kịp xu hướng của giới trẻ. Ngay từ khi công bố, MAS HUB đã được xem là một trong những mô hình công ty giải trí đáng chú ý trong thời gian tới.

Masew muốn làm nên những cú đột phá

Những gương mặt quen thuộc của showbiz

Chia sẻ về quyết định này, Masew cho biết việc thành lập MAS HUB là bước đi mang tính chiến lược sau nhiều năm hoạt động trong ngành: "Tôi muốn tạo ra một không gian mà anh em làm nghề có thể thoải mái sáng tạo, thử nghiệm cái mới và cùng nhau đi đường dài. MAS HUB sinh ra từ tinh thần đó".

Sự góp mặt của Đạt G - giọng ca sở hữu nhiều bản hit cảm xúc, producer - nhà sản xuất từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với loạt ca khúc triệu view, cùng Dũng D.X và các producer trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc đa màu sắc, vừa có chất riêng vừa đủ khả năng tạo trend.

Đạt G

Khánh

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MAS HUB còn hướng đến phát triển nội dung số và các dự án giải trí mới mẻ, hứa hẹn tạo nên nhiều "cú nổ" trong thời gian tới. Theo tiết lộ, loạt sản phẩm đầu tiên của MAS HUB sẽ sớm được trình làng và đang nhận được sự mong đợi lớn từ khán giả.

Sự xuất hiện của MAS HUB được xem là động thái cho thấy Masew và các cộng sự đang nghiêm túc đầu tư dài hạn, đồng thời mở ra một chương mới cho hành trình chinh phục thị trường giải trí Việt.