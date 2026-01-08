Cú hích cho thể thao thành tích cao

Tháng 5-2025, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đồng ý chủ trương xây dựng nghị định mới, thay thế Nghị định số 152. Trong suốt năm 2025, Cục Thể dục Thể thao tích cực rà soát, lấy ý kiến từ các địa phương, liên đoàn và đội tuyển để hoàn thiện dự thảo.

Thu nhập tăng, dinh dưỡng tốt

Ngày 30-12-2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký ban hành Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. Nghị định sẽ bắt đầu hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2026.

Thể thao Việt Nam tự tin chinh phục các đỉnh cao quốc tế trong tương lai. (Ảnh: NGỌC LINH)

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Nghị định 349 thể hiện sự thay đổi trong tư duy đầu tư cho con người - yếu tố then chốt của thể thao thành tích cao. Mục tiêu là giúp VĐV, HLV yên tâm cống hiến, giảm bớt nỗi lo mưu sinh và rủi ro sau quá trình cống hiến cho tập luyện và thi đấu thể thao đỉnh cao.

So với trước đây, chế độ tiền lương cho VĐV, HLV được điều chỉnh tăng mạnh, nhiều vị trí tăng gần gấp đôi. VĐV đội tuyển quốc gia sẽ nhận mức đãi ngộ hơn 14 triệu đồng/tháng trong thời gian tập trung, trong khi HLV trưởng đội tuyển quốc gia có mức thu nhập mới gần 30 triệu đồng/tháng.

Quan trọng hơn, cơ chế chi trả theo ngày tập huấn, thi đấu giúp thu nhập ổn định và minh bạch hơn, hạn chế tình trạng VĐV, HLV phải trông chờ hoàn toàn vào tiền thưởng hay nguồn hỗ trợ bên ngoài như trước đây.

Bên cạnh tiền lương, chế độ dinh dưỡng được xem là cải tiến mang tính nền tảng. Các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ được bảo đảm mức dinh dưỡng cao hơn trước, trong khi những nhóm môn chuẩn bị cho SEA Games, ASIAD, Olympic hay Paralympic sẽ được áp dụng chế độ đặc biệt. Một nội dung rất đáng chú ý khác của Nghị định 349 là chế độ chăm sóc và chữa trị chấn thương cho VĐV được quy định rõ ràng. VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu nếu không may gặp chấn thương sẽ được bảo đảm kinh phí khám, điều trị và phục hồi chức năng, kể cả trong và ngoài nước, tùy theo mức độ và yêu cầu điều trị.

Mục tiêu nâng cao thành tích

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nghị định 349 nằm ở chế độ thưởng huy chương, với mức điều chỉnh được đánh giá là chưa từng có. Theo quy định mới, VĐV giành HCV Olympic được thưởng 3,5 tỉ đồng, và nhận thêm 1,4 tỉ đồng nếu phá kỷ lục.

Không chỉ dừng ở khoản thưởng một lần, VĐV đoạt HCV Olympic còn được hưởng trợ cấp 40 triệu đồng mỗi tháng trong suốt 48 tháng. Như vậy, tính tổng tiền thưởng và trợ cấp, một VĐV Việt Nam giành HCV Olympic và phá kỷ lục đại hội có thể nhận mức đãi ngộ xấp xỉ 7 tỉ đồng - con số đủ để bảo đảm cuộc sống lâu dài sau khi rời đỉnh cao thi đấu.

Nghị định 349 ra đời trong bối cảnh thể thao Việt Nam hướng đến ASIAD 2026 và Olympic 2028. Khi bài toán đãi ngộ và chăm sóc có đáp án rõ ràng và minh bạch, áp lực ngoài chuyên môn giảm xuống, VĐV và HLV có điều kiện tập trung tối đa cho mục tiêu nâng cao thành tích.

Quan trọng hơn, nghị định này gửi đi thông điệp rõ ràng: Những người mang vinh quang về cho đất nước không chỉ được tôn vinh trong khoảnh khắc chiến thắng, mà còn được bảo đảm về sức khỏe và tương lai. Đây chính là nền tảng để thể thao Việt Nam kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển bền vững hơn.

"Việc tăng chi cho dinh dưỡng không chỉ nhằm cải thiện bữa ăn, mà còn phản ánh tư duy đầu tư dài hạn: thể thao thành tích cao phải được nuôi dưỡng bằng khoa học, phục hồi và y sinh học, thay vì dựa chủ yếu vào tinh thần và sự hy sinh của VĐV.



