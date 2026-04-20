Cụ thể hóa thước đo phục vụ người dân

Cuối tuần qua, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Văn phòng ấp 14 và 15, xã Tân Nhựt, TPHCM để tìm hiểu hoạt động phục vụ người dân của cơ quan chức năng.



Rút ngắn không gian, thời gian

Tọa lạc trên đường Tân Long, Văn phòng ấp 14 và 15 là nơi người dân rút ngắn khoảng cách tới trụ sở xã Tân Nhựt để làm nhiều thủ tục hành chính, nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng tại chỗ.

Theo ghi nhận, văn phòng được bố trí bài bản với máy tính, máy scan kết nối internet ổn định. Túc trực tại đây là đội hình tình nguyện với các đoàn viên thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng cùng công chức tư pháp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Giống như nhiều địa phương tại TPHCM, nhiệm vụ ưu tiên của xã Tân Nhựt là giúp người dân tháo gỡ rào cản về công nghệ .Ảnh: HUỲNH NHƯ

Người dân được hỗ trợ xuyên suốt quy trình, từ đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2, chuẩn bị và số hóa hồ sơ, nộp trực tuyến, thanh toán lệ phí đến theo dõi tiến độ và nhận kết quả. Họ còn được phát móc khóa tích hợp mã QR chứa tài liệu và video hướng dẫn, giúp tự tra cứu, thao tác lại tại nhà khi cần.

Nhờ cách tương tác trực quan, dễ hiểu, nhiều người dân lần đầu tiếp cận đều dễ dàng tự thực hiện. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoành (ngụ ấp 15) kể trước đây, người lớn tuổi ngại đến xã vì xa xôi lại không rành công nghệ. Hiện nay, văn phòng ấp có người hướng dẫn tận tình lại sẵn sàng máy móc, làm thủ tục nhanh gọn nên bà rất hài lòng.

Theo UBND xã Tân Nhựt, mô hình hỗ trợ người dân ngay tại nơi cư trú như nêu trên giúp tháo gỡ rào cản công nghệ.

Đây là bước đi cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Nhiều kết quả trong quý I/2026 của xã Tân Nhựt đã chứng minh sự đúng hướng. Trong đó, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,53%, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của người dân với dịch vụ công số.

"Địa phương kỳ vọng tiếp tục triển khai các mô hình sát thực tế, đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, từng bước xây dựng chính quyền số theo hướng hiệu quả, bền vững" - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Khưu Thị Diễm Phượng bày tỏ.

Bước đi quan trọng

Tại phường Phú Nhuận, TPHCM, mô hình hỗ trợ liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh - thuế và chuyển đổi số "một điểm đến - nhiều dịch vụ" là điểm sáng khác về phổ cập công nghệ.

Phường Phú Nhuận đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình liên thông này. Người dân thực hiện đồng thời nhiều thủ tục tại một địa điểm, được hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ tận tình.

Thực tế ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận cho thấy công dân được "cầm tay chỉ việc" khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo một quy trình đơn giản, giúp rút ngắn đáng kể thời gian. Theo bà Trần Đỗ Quyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, mô hình này chuyển từ cách "người dân đi làm thủ tục" sang "chính quyền chủ động mang dịch vụ đến gần dân hơn".

Đây cũng là hướng đi cụ thể trong việc xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và hỗ trợ kinh doanh.

Rõ việc, rõ người, rõ kết quả

Ở cấp độ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng cho biết TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ để cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trong quý I/2026, TPHCM đã đạt kết quả tích cực trên nhiều phương diện quan trọng. Hệ thống chiến lược, kế hoạch và khung kiến trúc số cơ bản được hoàn thiện, tạo nền tảng để toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin vận hành liên thông, thống nhất.

Hoạt động của chính quyền số được duy trì thông suốt. Việc ký số, xử lý văn bản điện tử, điều hành trên môi trường số ở các sở, ngành, địa phương được triển khai ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã bước đầu ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong xử lý hồ sơ, báo cáo và phục vụ người dân.

Theo ông Lâm Đình Thắng, tại cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của chuyển đổi số trong cải cách hành chính.

Trên cơ sở kết quả đạt được, TPHCM xác định trong năm 2026 sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số theo hướng "rõ việc, rõ người, rõ kết quả", với 3 trụ cột chính là cải cách hành chính, dữ liệu và hạ tầng số.

Trong đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá với 12 chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào số hóa thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công. Đây được xem là những tiêu chí trực tiếp phản ánh mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tưởng rườm rà mà đơn giản Là người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và được trải nghiệm mô hình "một điểm đến - nhiều dịch vụ" ở phường Phú Nhuận, bà Trần Thị Vân nhìn nhận hoạt động này rất thiết thực. Khi làm thủ tục, bà được cán bộ thuế và phường hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu nên mọi thứ ban đầu tưởng rườm rà thì thực tế lại đơn giản. Bà Trần Thị Vân được cán bộ phường Phú Nhuận hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Ảnh: PHAN ANH Trong khi đó, chị Lê Vương Ngọc Tuyết, một hộ kinh doanh mới, cho biết sau khi đến với mô hình, được trực tiếp nghe phổ biến và hướng dẫn thì cảm thấy yên tâm hơn. "Cách làm của phường Phú Nhuận như một sự cam kết đồng hành của chính quyền, cơ quan thuế với hộ kinh doanh trong giai đoạn có nhiều thay đổi. Tôi được cung cấp thông tin cụ thể về các quy định mới, được hướng dẫn rõ ràng nên hiểu và tự tin hơn khi thực hiện" - chị bày tỏ. Nữ tiểu thương này mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động hỗ trợ, đồng hành với người dân.



