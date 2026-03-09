HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cử tri phường Tăng Nhơn Phú kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông

Huyền Trân

(NLĐO) - Cử tri phường Tăng Nhơn Phú đề nghị thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng để giảm tải áp lực giao thông đô thị.

Ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 11) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 34).

Cử tri xem tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, các cử tri tham dự đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. Theo đó, các chương trình hành động tập trung vào các nội dung thiết thực như: an sinh xã hội; đẩy mạnh áp dụng công nghệ số; các chính sách giáo dục...

Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động trước các cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc.

Các cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số. Nhiều cử tri cũng quan tâm về tình trạng cầu đường, ngập nước vào mùa mưa; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, giải quyết vấn đề kẹt xe; chính sách an sinh xã hội và phát triển môi trường giáo dục…

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Về vấn đề giao thông, hạ tầng, nhiều cử tri cho rằng, đại biểu phải thấu cảm với những khó khăn của dân. Tiếng nói của các đại biểu phải có sự kết nối giữa các chính sách và thực tiễn của từng địa phương, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Theo các cử tri, tốc độ phát triển hạ tầng chưa theo kịp sự gia tăng nhanh của nhu cầu đi lại và phương tiện, khiến áp lực lên hạ tầng đô thị ngày càng lớn. Trong đó, nhức nhối nhất là vấn đề ùn tắc giao thông đã tồn tại và kéo dài lâu nay nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Từ đó, các cử tri đề xuất thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, 3 tuyến Metro và cải thiện đề án mạng lưới xe buýt về cả chất lượng và lộ trình.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, cầu vượt biển Cần Giờ, đồng thời tập trung xử lý những tồn tại cũ như quy hoạch treo.

Vấn đề giao thông, hạ tầng, quy hoạch đô thị nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đa số cử tri.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đại diện đại diện đơn vị bầu cử số 11, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu với cử tri tại hội nghị.

Đại diện đơn vị bầu cử số 11, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri. Bà cho rằng những ý kiến đóng góp của cử tri chính là nguồn động lực để các ứng cử viên nỗ lực phát triển, hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh nếu được tín nhiệm trúng cử, những ý kiến của cử tri sẽ là cơ sở để đại biểu tiếp tục làm việc để hoàn thành trách nhiệm của một đại biểu dân cử. Góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung cũng như địa phương nói riêng.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú đại diện đơn vị bầu cử số 34, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu với cử tri tại hội nghị.

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 11) TPHCM gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Tổ ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 34) gồm: ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú; ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TPHCM; Mục sư Trần Thanh Truyện, Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Kinh thánh Cơ Đốc.


Cử tri TPHCM đề xuất nghiên cứu dừng sân golf 111 ha để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

