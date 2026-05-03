Cung hoàng đạo nào cần thắt chặt túi tiền trong tuần mới?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 4-5 đến ngày 10-5.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, Bạch Dương cần ưu tiên chiến lược hơn là hành động bộc phát. Về tài chính, cung hoàng đạo này nên đặc biệt cẩn trọng với các rủi ro do thiếu thông tin rõ ràng.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Đây là thời gian Kim Ngưu cần chậm lại để hoạch định tương lai. Cung hoàng đạo này đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về sự nghiệp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa lý tưởng và thực tế.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử sẽ thấy dòng chảy tài chính và nhân duyên trở nên hanh thông hơn nhờ khả năng giao tiếp khéo léo. Hãy mở lòng đón nhận sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, bởi sự phối hợp nhịp nhàng sẽ mang lại hiệu quả công việc vượt mong đợi.

Cung hoàng đạo Song Tử sẽ thấy chuyện tiền bạc hanh thông hơn nhờ khả năng giao tiếp khéo léo. Ảnh: Shutterstock

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải sẽ trải qua một tuần ngập tràn năng lượng tích cực từ các mối quan hệ xã hội. Những buổi tụ tập bạn bè không chỉ giúp bạn giải tỏa áp lực mà còn mang đến những cơ hội quý giá.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sự nghiệp của Sư Tử có dấu hiệu chuyển mình tích cực, mở ra không gian phát triển mới. Trong tình cảm, việc cùng nhau lập kế hoạch tương lai giúp mối quan hệ thêm gắn kết.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Chuyện tình cảm của Xử Nữ tuần này ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Công việc diễn ra trôi chảy nhờ sự tỉ mỉ vốn có. Đây là lúc cung hoàng đạo này tận hưởng thành quả từ sự nỗ lực và lòng tin bấy lâu.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Những biến động nhẹ trong công việc đòi hỏi Thiên Bình phải giữ vững lập trường và không nên quá nhạy cảm trước lời nhận xét của người khác. Trong tình yêu, đừng quá lo âu về những điều chưa xảy ra.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp là cung hoàng đạo có vận trình sự nghiệp rực rỡ nhất tuần.

Năng lượng làm việc bền bỉ giúp cung hoàng đạo này khẳng định vị thế và nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên. Khả năng hợp tác tốt cũng mang lại những kết quả tài chính khả quan.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã cần lưu ý đến phương diện tình cảm khi những bóng ma quá khứ có thể quay lại làm phiền tâm trí. Sự nuối tiếc hoặc những vấn đề chưa giải quyết triệt để khiến Nhân Mã khó lòng tiến về phía trước.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Thần tài gõ cửa giúp Ma Kết có một tuần tài chính vững mạnh. Nhờ sự kỷ luật và lý trí trong chi tiêu, cung hoàng đạo này tích lũy được một khoản đáng kể.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Áp lực công việc có thể khiến Bảo Bình cảm thấy ngộp thở và mệt mỏi trong tuần mới.

Sự xao nhãng và lo âu dễ dẫn đến những sai sót không đáng có, vì vậy hãy chia nhỏ nhiệm vụ để xử lý dần dần.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư bước vào giai đoạn điều chỉnh và tìm kiếm sự cân bằng giữa nhiều vai trò khác nhau. Cung hoàng đạo này có thể cảm thấy bận rộn hơn thường lệ khi phải xử lý nhiều việc cùng lúc.

Tài chính có sự lưu chuyển lớn, cần quản lý chặt chẽ để tránh thâm hụt.