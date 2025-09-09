HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”: Sức mạnh từ những thay đổi nhỏ

N.Dung

(NLĐO) - Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" đã trở thành cầu nối để mọi người thay đổi nhận thức, hình thành lối sống tích cực, ăn uống khoa học.

"Tôi khỏe đẹp hơn" không chỉ là một cuộc thi, mà đã trở thành phong trào xã hội sôi động, thu hút hàng ngàn người tham gia, hàng chục ngàn bài viết, hình ảnh, video được lan tỏa. Cuộc thi là cầu nối, biến những định hướng lớn thành hành động cụ thể, thiết thực với mỗi gia đình, cộng đồng".

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”: Sức mạnh từ những thay đổi nhỏ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói về cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn”. Ảnh: Trần Minh

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ như vậy tại lễ phát động Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4, do Bộ Y tế phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.

Theo GS Thuấn, Nghị quyết số 20 của Trung ương khóa XII khẳng định: "Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội". Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, xây dựng "lá chắn y tế" vững chắc từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng đây không chỉ là định hướng chiến lược của ngành y tế mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy chủ động gìn giữ sức khỏe. "Giải pháp căn cơ nhất chính là thay đổi nhận thức, hình thành lối sống tích cực, ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan"- ông Thuấn nói.

Theo ông Thuấn, mỗi thí sinh, mỗi hành trình là minh chứng sinh động cho triết lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhắc nhở rằng sức khỏe bắt đầu từ những điều giản dị nhất - một bữa ăn cân đối, một giấc ngủ đủ đầy, một bước chân mỗi ngày.

Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn: Sức mạnh từ những thay đổi nhỏ cho sức khỏe - Ảnh 2.

Những hình ảnh lan tỏa tinh thần tích cực của các ứng viên cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 3

Sau ba năm liên tiếp, "Tôi khỏe đẹp hơn" đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi, trở thành phong trào xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng, xây dựng cộng đồng thực hành dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện khoa học.

Sức hút chương trình thể hiện ở số người tham gia tăng nhanh từ hơn 2.000 lượt năm 2022, 3.500 lượt năm 2023 và gần 5.000 lượt năm 2024.

GS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhấn mạnh cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" không chỉ tìm kiếm người giảm cân nhiều nhất hay có hình thể đẹp nhất, mà quan trọng là chọn ra những câu chuyện truyền cảm hứng, những người thay đổi cả vóc dáng lẫn tư duy, lối sống một cách khoa học".

Năm nay, thể lệ được tinh chỉnh đơn giản, thuận tiện hơn, để bất cứ ai, ở bất cứ đâu, đều có thể dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình. Cuộc thi lần thứ 4 diễn ra từ ngày 9-9 đến 25-12-2025.

Tin liên quan

Người phụ nữ 40 tuổi, giảm 9,7 kg nhận giải đặc biệt "Tôi khoẻ đẹp hơn"

Người phụ nữ 40 tuổi, giảm 9,7 kg nhận giải đặc biệt "Tôi khoẻ đẹp hơn"

(NLĐO) - Chị Trần Thị Thu Phương, ở Quảng Ninh, bị ung thư phổi, là một trong những thí sinh có cân nặng giảm nhiều nhất tại cuộc thi "Tôi khoẻ đẹp hơn" đã nhận giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng

Nâng tầm vóc người Việt nhờ dinh dưỡng học đường

(NLĐO) - Việt Nam coi dinh dưỡng học đường là chiến lược nâng tầm vóc, thể lực thế hệ trẻ, cần khung pháp lý và chính sách đủ mạnh để thực hiện hiệu quả.

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế phát động, thu hút hơn 2.000 đơn vị dự thi, với điểm nhấn là người bệnh trực tiếp chấm điểm.

truyền cảm hứng lễ phát động Thứ trưởng Bộ Y tế Tôi khỏe đẹp hơn Cuộc thi dinh dưỡng giảm cân
