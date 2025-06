CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Làm giàu cho đảo tiền tiêu

Kiến tạo sức sống mới cho đảo

Còn nhớ, trong chuyến thăm đảo Bạch Long Vĩ ngày 14-11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: "Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Từ thực tiễn phát triển ở đảo Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư cũng lưu ý vấn đề kiến tạo sức sống mới cho đảo, tiếp tục trồng cây xanh, xây hồ trữ nước ngọt, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của biển đảo. Đồng thời, gia cường các nền tảng xã hội, không ngừng củng cố mối đoàn kết cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên đảo. Đặc biệt, phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đời sống người dân cần được cải thiện trên các mặt, bảo đảm an sinh xã hội.