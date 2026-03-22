CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Lời thề giữ đất

Tiết xuân trong lành, những cánh hoa mua tím thẫm còn đọng sương mai ven con đường dẫn vào thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũ (nay là xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Sắc hoa mua gợi nhắc ký ức chiến tranh trên mảnh đất này, nơi 3 nữ chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch "Cắm cờ giữ đất".

Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

Chiến dịch "Cắm cờ giữ đất" thi hành Hiệp định Paris của Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, thôn An Tân diễn ra ngày 28-1-1973. Các chiến sĩ nhận nhiệm vụ cắm cờ khẳng định quyền làm chủ trên những vùng đất vừa giành lại. Dù lực lượng mỏng nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, quyết giữ từng tấc đất quê hương.

Trong trận chiến hôm ấy có 3 nữ chiến sĩ trẻ: Nguyễn Thị Xuân Mai, Hồ Thị Hồng Vân và Ông Thị Minh Nguyệt. Họ lớn lên từ ruộng đồng miền Trung, sớm tham gia cách mạng, mang trong tim tình yêu đất nước mãnh liệt. Trận đánh diễn ra ác liệt, các chị cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường, không chùn bước trước hiểm nguy.

Cựu chiến binh Trần Chiến Chinh bên bia đá ghi bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai gửi cho ông

Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm tiền thân là Trung đội 3 thuộc Đại đội 2 (Khu 2 - Hòa Vang), được thành lập cuối năm 1966 với khoảng 30 chiến sĩ, do chị Trần Thị Sốt làm Trung đội trưởng. Đến tháng 10-1972, đơn vị được đổi tên thành Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, nhằm tưởng nhớ nữ anh hùng đã hy sinh anh dũng trên chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ xem tấm gương của nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm như lời nhắc nhở phải kiên cường chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Theo lời kể của cựu chiến binh Trần Chiến Chinh, người em kết nghĩa của Nguyễn Thị Xuân Mai, trận chiến hôm ấy diễn ra vô cùng khốc liệt. Địch huy động lực lượng mạnh tấn công liên tiếp vào vị trí cắm cờ của ta. Dù đạn bom dội xuống dày đặc nhưng các nữ chiến sĩ vẫn kiên quyết bám trụ chiến đấu đến cùng, bởi phía sau mình là xóm làng, là ruộng đồng, là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong làn đạn, Nguyễn Thị Xuân Mai vẫn giữ lá cờ cách mạng. Chị cùng Hồ Thị Hồng Vân và Ông Thị Minh Nguyệt chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không rời trận địa dù địch bao vây tứ phía. Sự hy sinh của 3 nữ chiến sĩ trở thành biểu tượng bất khuất của tinh thần giữ đất, giữ làng của quân và dân Hòa Vang.

Hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc

Trước lúc ngã xuống, chị Nguyễn Thị Xuân Mai còn kịp viết lại một bức thư gửi cho người em kết nghĩa Trần Chiến Chinh. Những dòng chữ giản dị mà tha thiết: "Chị ước sao tuổi xuân cứ kéo dài thêm nữa để có thể sau chiến tranh tiếp tục vào trường thực hiện cho trọn vẹn ước vọng của đời mình". Nhưng trên hết, chị dặn người em gái hãy chiến đấu như những người cộng sản kiên trung.

Ở đoạn thư, chị nhắn gửi: "Nếu khi em về không còn chị, tất cả những gì của em chị đã gói kỹ để trong ba lô của chị, 2 bông mua chị để trong gùi là kỷ vật chị để lại cho em, một bông mừng chiến công của em và một bông nếu sau này em còn sống hãy đặt lên mộ chị!". Những lời căn dặn mộc mạc ấy là khát vọng sống của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Những đóa hoa mua dâng tặng liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai cùng đồng đội đã hy sinh thân xác để bảo vệ từng tấc đất quê hương

Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, bia chứng tích Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm được dựng lên tại chính nơi 3 nữ chiến sĩ ngã xuống. Bức thư của Xuân Mai được khắc trang trọng trên tấm bia đá, như lời nhắn gửi cho thế hệ trẻ mai sau.

Tại lễ khánh thành bia chứng tích vào ngày 16-3-2025, nhiều cựu chiến binh và người dân địa phương đã đến dâng hương tưởng niệm. Những câu chuyện về trận chiến năm xưa được nhắc lại trong niềm xúc động sâu lắng. Cựu chiến binh Trần Chiến Chinh đọc lại bức thư của người chị kết nghĩa đã không kìm được nước mắt, bởi phía sau những dòng chữ giản dị ấy là cả một tuổi xuân đã gửi lại chiến trường.

Giữa những thôn làng yên bình của xã Hòa Vang hôm nay, những bông hoa mua tím vẫn nở mỗi độ xuân về, nhắc nhớ câu chuyện bi hùng năm xưa. Sự hy sinh của 3 nữ chiến sĩ khắc sâu một chân lý: mỗi tấc đất quê hương đều được gìn giữ bằng máu xương và chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.

Năm tháng trôi qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về 3 nữ chiến sĩ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người dân Hòa Vang. Bia chứng tích không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Mỗi bạn trẻ đến đây được nhắc nhớ về giá trị của hòa bình hôm nay đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.



