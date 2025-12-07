HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Cô Lin - ký ức không quên

Đại tá, PGS-TS ĐẶNG THANH BÌNH (nguyên giảng viên Học viện Hải quân)

36 năm đã trôi qua, hình ảnh tàu HQ-505 với một nửa thân nằm trên đảo Cô Lin và hình ảnh đảo Gạc Ma - nơi 64 đồng đội hy sinh - vẫn hằn sâu trong ký ức tôi

Nhổ neo từ đảo Đá Lớn lúc 5 giờ, tàu chúng tôi đến đảo Cô Lin khoảng 10 giờ ngày hôm sau. Thả neo xong, chúng tôi ăn cơm và nghỉ trưa trên tàu. Đến khoảng 15 giờ, tôi cùng với đội phó kỹ thuật, đội phó chính trị kiêm bí thư chi bộ chèo xuồng cao su vào đảo.

Chúng tôi lên nhà sàn, nơi lực lượng công binh đang ở. Chỉ huy đơn vị công binh là một đại úy tuổi đã cao, gương mặt khắc khổ, cương nghị. Chúng tôi trao đổi với nhau về kế hoạch chuyển hàng lên đảo. Sau đó, tôi đi một vòng quanh nhà sàn để quan sát xung quanh đảo. Nhìn sang đảo Gạc Ma ngay cạnh đó, thấy Trung Quốc đã xây dãy nhà 3 tầng khang trang.

Sau đó, chúng tôi sang thăm cán bộ, chiến sĩ giữ đảo trên lô cốt 4 tầng giống như ở Đá Lớn. Gần tối, chúng tôi quay về tàu. Ăn tối xong, tôi họp toàn đội phân công thành 8 tổ theo 8 chiếc xuồng, mỗi xuồng có 7 học viên và 1 sĩ quan chỉ huy. Số còn lại xuống hầm tàu bốc hàng để cẩu xuống xuồng.

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia - Bất khả xâm phạm": Cô Lin - ký ức không quên - Ảnh 1.

Vận chuyển hàng xây dựng trên đảo Cô Lin, tháng 5-1989. Ảnh: TƯ LIỆU

Sáng hôm sau, chúng tôi triển khai ngay kế hoạch vận chuyển hàng lên đảo, gồm xi măng, đá hộc, cấu kiện bê-tông, xà gồ bằng gỗ cùng với đá dăm và cát đã được đóng bao. Thời tiết tốt, sóng êm nên việc chuyển hàng rất thuận lợi. Kết thúc ngày đầu tiên, có 6 xuồng chở được 7 chuyến và 2 xuồng chở được 6 chuyến. Chuyến cuối cùng, tôi lệnh anh em phải cẩu xuồng lên, buộc dây cố định trên mặt boong. Tôi giải thích: "Ở đây thường xuyên có giông đột xuất. Khi giông nổi lên thì tàu phải nhổ neo, cơ động ra xa để không bị dạt vào đảo, lúc đó sẽ không kịp cẩu xuồng lên nữa".

Nghe tôi nói vậy thì anh em vui vẻ đưa hết xuồng lên boong tàu và buộc cố định chắc chắn, rồi mới yên tâm nghỉ ngơi.

Buổi chiều, khi thủy triều xuống thấp nhất, anh em rủ nhau đi bắt cá trên đảo. Tôi một mình lội qua gần cuối đảo, trèo lên tàu HQ-505 đang ghếch mũi lên bãi san hô, một nửa sau của tàu vẫn nằm dưới nước. Trên tàu vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ canh giữ. Tôi chui vào các khoang để xem các vết đạn pháo của Trung Quốc bắn vào tàu. Có một lỗ to nhất của đạn pháo 130 mm xuyên từ mạn phải tàu sang mạn trái. Còn lại hầu hết là cỡ đạn 37 mm. Số lỗ đạn xuyên vào mạn phải tàu dày đặc, nhiều hơn số lỗ đạn xuyên ra mạn trái, chủ yếu nằm ở nửa phía sau, nơi có đài chỉ huy và khoang máy.

Nhìn chiếc tàu bị bắn cháy trong Chiến dịch CQ-88 năm nào, tôi cảm thấy nghẹn lòng. Tôi chợt nhớ đến thời điểm thuyền trưởng Vũ Huy Lễ điện báo cáo Sở Chỉ huy Quân chủng về tình hình khu vực xung quanh Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. Ông nhận định tình hình rất căng thẳng và địch có thể nổ súng đánh ta. Khi tàu địch bắn vào tàu HQ-604 và bộ đội ta trên đảo Gạc Ma xong quay sang bắn vào tàu HQ-505 đang ở gần đảo Cô Lin. Trong tình thế ấy, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã cho tàu lao thẳng lên đảo và chúng ta đã giữ được đảo Cô Lin không bị rơi vào tay Trung Quốc.

Tối hôm đó, chúng tôi họp toàn đội để rút kinh nghiệm ngày đầu tiên chuyển hàng vào đảo. Sau khi nhận xét ưu, khuyết điểm của bộ phận bốc hàng, bộ phận chuyển hàng, tôi giao chỉ tiêu mỗi xuồng sáng hôm sau phải chở được ít nhất 7 chuyến. Xuồng nào vượt năng suất sẽ được thưởng 1 bao thuốc lá. Anh em nghe nói vậy thì rất phấn khởi. Bây giờ nghĩ lại càng thấy thương đồng đội của mình. Đời sống của bộ đội còn vô cùng khó khăn, mua được bao thuốc đầu lọc để hút là cả một vấn đề.

Sáng hôm sau, chúng tôi chuyển hàng rất sớm, nhưng do thủy triều xuống nhanh hơn nên dù cố gắng hết sức cũng chỉ được 6 chuyến. Riêng xuồng của thiếu tá Phan Thanh Hải, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin Học viện Hải quân, xuất phát đầu tiên nên được 7 chuyến.

Tối hôm đó, tôi nghe một số học viên xì xào với nhau: "Mình bốc nhanh thế này chỉ có thiệt thôi. Cố gắng kéo dài đến 16 ngày để còn được hưởng nguyên cả tháng tiền ăn và phụ cấp ở Trường Sa chứ?". Tôi đã phải đả thông tư tưởng cho anh em: "Chúng ta phải chuyển hàng càng nhanh càng tốt. Ở lại trên biển thêm ngày nào là tốn kém cho Nhà nước ngày đó, đồng thời cũng nguy hiểm, vì giông bão có thể nổi lên bất cứ lúc nào".

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia - Bất khả xâm phạm": Cô Lin - ký ức không quên - Ảnh 2.

Ảnh của tác giả chụp trên nóc lô cốt của đảo Núi Le, tháng 6-1989

Hiểu ra vấn đề nên anh em rất tự giác. Chỉ trong vòng 4 ngày đã chuyển xong 400 tấn hàng, cả đi lẫn về chỉ mất 10 ngày, ngắn nhất trong số các chuyến đi vận chuyển hàng cho Trường Sa thời gian đó.

Về đến cảng Nha Trang, tôi lên Sở Chỉ huy Vận tải báo cáo kết quả chuyến đi với trung tá Phan Điển. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã cười rất tươi, bắt tay thật chặt và nói: "Vào đây, uống nước! Các cậu làm tốt lắm!".

Nghe tôi báo cáo xong, ông rất vui, đánh giá đội chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an toàn tuyệt đối với thời gian ngắn kỷ lục và quyết định thưởng cho chúng tôi 100 đồng.

Với kết quả chuyến đi Cô Lin vượt năng suất ngoài dự kiến, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định cử tôi tiếp tục làm đội trưởng chuyến vận chuyển hàng cho đảo Núi Le. Được cấp trên tin tưởng, tôi phấn khởi nhận nhiệm vụ nhưng cũng không ngờ chuyến đi này lại gian nan, đầy sóng gió và sau đó còn bị tai nạn suýt bỏ mạng ở đảo Đá Đông.

36 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi vận chuyển hàng ra đảo Cô Lin vào tháng 5-1989, hình ảnh tàu HQ-505 với một nửa thân nằm trên đảo Cô Lin và hình ảnh đảo Gạc Ma - nơi 64 đồng đội, trong đó có 2 học viên của tôi ở Trường Sĩ quan Hải quân (nay là Học viện Hải quân), vĩnh viễn nằm lại nơi đây - vẫn hằn sâu trong ký ức tôi.

Mỗi lần đi qua vùng biển này, chúng tôi đều thắp hương, thả vòng hoa và lễ vật để tưởng nhớ đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. 

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia - Bất khả xâm phạm": Cô Lin - ký ức không quên - Ảnh 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo