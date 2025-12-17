Cuối năm, công nhân tất bật làm thêm

Nhiều công nhân (CN) gác lại mệt mỏi, chấp nhận kéo dài thời gian làm việc hoặc tranh thủ làm thêm việc khác sau giờ tan xưởng, chỉ mong có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, mua sắm Tết để về quê.

Xoay xở đủ cách

Hai tháng nay, ngày nào chị Võ Thị Kim Ngọc, CN may tại một công ty ở KCN Tân Bình (phường Vĩnh Tân, TP HCM), cũng làm việc hơn 10 giờ/ngày để có thêm thu nhập.

Chị cho biết trước đây, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, đơn hàng lúc có lúc không khiến đời sống CN chật vật. Có thời điểm chỉ mong việc làm đều để tăng thu nhập trang trải sinh hoạt hằng ngày. Mãi đến năm nay, nhất là những tháng cuối năm, đơn hàng mới dồi dào trở lại, mang theo niềm phấn khởi cho người lao động.

Dù ban giám đốc không chủ trương tăng ca nhiều, song để đáp ứng mong muốn của CN, những tháng gần đây, DN tổ chức tăng ca thêm 1 giờ/ngày. Đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động mang hàng về may tại nhà nếu có nhu cầu.

Một công nhân làm thêm, mong tích góp cho một cái Tết bớt chật vật. Ảnh: HUỲNH NHƯ

"Hiện nay, đơn hàng ổn định hơn, ngoài giờ làm ở nhà máy, tôi đăng ký mang nguyên liệu về may thêm buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy vất vả nhưng Tết đến gần, tôi muốn dành dụm thêm để gia đình có cái Tết ấm no" - chị Ngọc bày tỏ.

Tình cảnh của chị Nguyễn Thị Lan, CN Công ty TNHH Sản xuất gia công đan len Đại Hồ (phường Tân Tạo, TP HCM), cũng không khá hơn. Hết giờ làm, chị lại tất tả rước con đi học về, lo bữa ăn rồi tranh thủ buôn bán ngay tại căn phòng trọ nhỏ của gia đình ở phường Bình Phú.

Chồng chị làm bảo vệ theo ca, giờ giấc trái với lịch học của các con nên không thể đưa đón. Vì vậy, chị vừa đi làm vừa gánh thêm việc chăm sóc con. Để kịp giờ đón con, chị xin công ty không tăng ca hằng ngày. "Công ty thông cảm nên đồng ý, nhưng do không tăng ca nên thu nhập của tôi chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng, lương của chồng cũng không cao. Vừa lo tiền trọ vừa lo con học hành, nếu chỉ trông vào tiền lương thì không đủ sống" - chị Lan bộc bạch.

Để có thêm thu nhập, chị nhập một số nhu yếu phẩm về bán tại phòng trọ. Căn phòng chưa đầy 10 m² lúc nào cũng treo kín hàng hóa. Khách chủ yếu là CN trong khu trọ nên chị bán với giá "lấy công làm lời", mong có thêm chút tiền lo cho con, nhất là khi Tết đã đến gần.

Mong muốn có cái Tết tươm tất

Sau giờ tan ca tại Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (phường Linh Xuân, TP HCM), chị Nguyễn Thị Cẩm Nho tất bật trở về phòng trọ, ăn vội bữa tối, rồi mở ứng dụng bTaskee để nhận giúp việc nhà theo giờ.

Những tối cao điểm, chị làm thêm từ 2 - 4 giờ, chủ yếu là tổng vệ sinh nhà cửa; ngoài ra còn nhận nấu ăn, ủi đồ, dọn dẹp chuồng vật nuôi… với mức thu nhập 70.000 - 120.000 đồng/giờ. Nhưng làm thêm liên tục khiến chị luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ. "Có hôm làm xong về đến phòng trọ đã gần nửa đêm, tay chân rã rời. Nếu không tranh thủ thì đến Tết chẳng có khoản dư nào, về quê cũng áy náy với gia đình" - chị Nho cho hay.

Kết thúc ca làm chính, chị Tiết Thị Tuyết Nhung, nhân viên tạp vụ Công ty CP Thiết bị Giải pháp Sao Mai (xã Bình Hưng, TP HCM), chạy xe thêm 5 - 10 km để đến dọn dẹp vệ sinh cho một số hộ gia đình là nhân viên trong công ty.

Mỗi ngày, chị làm thêm 2 - 3 giờ, đều đặn suốt tháng, nhờ đó có thêm khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập này không lớn nhưng góp phần là "phao cứu sinh" với gia đình chị, khi tổng thu nhập của 2 vợ chồng chưa đến 15 triệu đồng/tháng.

"Lương chính chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, hầu như không có khoản dư. Muốn con có cái Tết tươm tất hơn thì chỉ còn cách làm thêm, mệt mấy cũng phải ráng. Những tối trở về phòng trọ muộn, người đau ê ẩm, tôi tự nhủ phải cố gắng vì con, mong con được học hành đầy đủ, có cuộc sống tốt hơn cha mẹ" - chị Nhung tâm sự.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hường, CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM), lại đối mặt bài toán thu nhập khi DN ít tăng ca.

Để có thêm thu nhập, chị nhận thùng xốp mang về phòng trọ gia công. Công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, thu nhập chỉ 20.000 - 30.000 đồng/tối. Dù vậy, với chị Hường, đó là cách để không lo thiếu hụt trong những tháng cận Tết. "Không có tăng ca, lương giảm thấy rõ. Nếu chỉ trông vào tiền công ở xưởng thì khó lo nổi sinh hoạt, nói gì đến Tết" - chị Hường bày tỏ.