Đãi ngộ tốt - chìa khóa giữ chân nhân lực

Tại KCX Tân Thuận (TP HCM), không khí tuyển dụng những tháng cuối năm khá sôi động khi nhiều doanh nghiệp (DN) tuyển dụng số lượng lớn lao động nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất. Để thu hút và giữ chân lao động, các công ty đồng loạt tung ra chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Tạo động lực gắn bó

Đơn cử như Công ty TNHH Nissey Việt Nam (chuyên sản xuất gọng kính, cần câu và thiết bị) vừa công bố kế hoạch tuyển dụng 300 công nhân (CN). CN làm việc theo giờ hành chính (từ 8 giờ đến 17 giờ). Độ tuổi tuyển dụng: nam từ 18 - 30 tuổi, nữ từ 18 - 40 tuổi, thị lực không cận quá 3 độ và không có hình xăm.

Công ty TNHH Sài Gòn May mặc xuất khẩu chú trọng bữa ăn giữa ca cho người lao động .Ảnh: THANH NGA

Về chế độ, DN đưa ra mức lương cơ bản hơn 5,8 triệu đồng/tháng, lương tăng ca 45.800 đồng/giờ, cùng nhiều khoản phụ cấp như: độc hại (321.000 đồng/tháng), nhà ở (500.000 đồng/tháng), đi lại (400.000 đồng/tháng) và hỗ trợ nuôi con nhỏ từ 1 - 6 tuổi (100.000 đồng/tháng)...

Trong khi đó, Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam (chuyên sản xuất linh kiện hộp số ô tô) cũng đang cần bổ sung hàng trăm lao động. Công việc tại đây bố trí ca kíp, ca đêm mở rộng cơ hội cho ứng viên từ 18 - 45 tuổi. Mức lương thử việc khởi điểm hơn 4,9 triệu đồng/tháng; sau thử việc, lương cơ bản hơn 5,3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người lao động (NLĐ) còn được hưởng phụ cấp đi lại (541.000 đồng/tháng), phụ cấp nhà ở (200.000 đồng/tháng), chuyên cần (500.000 đồng/tháng).

Đáng chú ý, công ty còn giúp CN tìm phòng trọ gần nơi làm việc, tổ chức phỏng vấn tất cả các ngày trong tuần và làm hồ sơ miễn phí. Ngoài ra, công ty còn thưởng nóng 1 triệu đồng cho những lao động làm việc đủ 1 tháng nhằm tạo động lực gắn bó ngay từ giai đoạn đầu.

Công ty TNHH Sài Gòn May mặc xuất khẩu (phường Đức Nhuận, TP HCM) cũng đang tuyển 50 CN. Không chỉ bảo đảm lương, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, công ty còn thưởng lương tháng 13, chuyên cần 700.000 đồng/tháng, hỗ trợ một phần chi phí nhà trọ, nghỉ phép từ 12 - 14 ngày/năm, tặng quà các ngày lễ.

Ngoài ra, công ty còn đặc biệt quan tâm đến bữa ăn giữa ca của NLĐ. Đại diện công ty cho biết những năm gần đây, việc tuyển dụng CN may ngày càng khó nên DN luôn nỗ lực nâng cao phúc lợi, kể cả trong giai đoạn khó khăn để NLĐ gắn bó đồng thời thu hút người mới.

Hỗ trợ tối đa người mới

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh từ nay đến cuối năm, Công ty TNHH Thời trang Sài Gòn Xuân Hòa (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) đang rao tuyển hơn 50 lao động cho các vị trí QC (kiểm soát chất lượng), cắt, ủi, trải vải và CN may. Ngoài lương cơ bản (khoảng 6 triệu đồng/tháng), phụ cấp (xăng xe, nhà trọ, chuyên cần, 950.000 đồng/tháng), CN mới còn có khoản thưởng hội nhập 1 triệu đồng/người sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Để thu hút lao động, công ty còn có khoản thưởng cho người giới thiệu 520.000 đồng/tháng nếu giới thiệu được người vô làm.

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty CP XNK May mặc Lucky (xã Vĩnh Lộc, TP HCM) cần tuyển hơn 60 CN may, thợ phụ và tổ trưởng chuyền. Về chính sách, NLĐ sẽ hưởng lương sản phẩm và có thêm các khoản trợ cấp chuyên cần (900.000 đồng/tháng), nhà trọ, xăng xe (300.000 đồng/tháng), thu nhập mỗi tháng có thể đạt từ 8 - 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty có chế độ hỗ trợ lương sản phẩm cá nhân cho CN mới trong 3 tháng đầu. Cụ thể, tháng thứ nhất hỗ trợ 20% lương sản phẩm, tháng thứ hai 15% và tháng thứ ba 10%, chính sách này giúp CN mới giảm bớt áp lực khi bước vào môi trường làm việc mới và dễ dàng hòa nhập.

Tương tự, để phục vụ nhu cầu sản xuất, Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (phường Phú Lâm, TP HCM) cần tuyển hàng chục lao động tại các vị trí phó phòng kỹ thuật, thợ may, thợ may mẫu, phụ việc, học may, trải vải, thợ hàn… Một số vị trí như phụ việc, học may không cần kinh nghiệm, độ tuổi tuyển dụng cũng được nới rộng, chỉ cần trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe có thể nộp hồ sơ ứng tuyển. Điều này mở ra cơ hội việc làm cho lao động lớn tuổi đang cần tìm việc.

DN cũng đưa ra nhiều chính sách tốt như thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/tháng; thưởng tháng 13, 14; hỗ trợ đi lại 390.000 đồng/tháng, thưởng năng suất 520.000 đồng/tháng, thưởng quý 520.000 đồng/tháng, bảo đảm bữa ăn giữa ca… Đặc biệt, công ty có chính sách bù lương, hỗ trợ đơn giá sản phẩm 8% từ tháng 7 đến tháng 12-2025 để CN, nhất là CN mới, bảo đảm thu nhập.

Đầu tư bài bản cho con người Theo đánh giá của các chuyên gia lao động - việc làm, hiện công tác tuyển dụng vẫn còn nhiều khó khăn khi DN chưa tiếp cận đúng nguồn lao động. Ở chiều ngược lại, NLĐ cũng đặt kỳ vọng cao hơn khi lựa chọn nơi làm việc. Không chỉ dừng ở thu nhập, họ rất quan tâm đến sự ổn định việc làm, môi trường làm việc thân thiện, đặc biệt là cơ hội phát triển nghề nghiệp. "Những chính sách như lương - thưởng cạnh tranh, hỗ trợ chỗ ở (ký túc xá hoặc phụ cấp thuê nhà), xe đưa đón, bữa ăn chất lượng, bảo hiểm đầy đủ hay hỗ trợ học phí cho con... đều trở thành "điểm cộng" giúp DN gia tăng sức hút và giữ chân NLĐ. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư bài bản vào công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cũng như ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong tuyển dụng và quản trị nhân sự" - bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, lưu ý.



