Giải trí

Đan Trường nhận lời bay từ Mỹ về hát trong show "Anh em bốn bể một nhà"

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Đan Trường xác nhận bay từ Mỹ về Việt Nam tham gia siêu show "Việt Nam Tinh Hoa - Anh em bốn bể một nhà" của A Tuân.

Đan Trường vì A Tuân nên từ Mỹ bay về Việt Nam biểu diễn

Đan Trường xác nhận từ Mỹ về Việt Nam biểu diễn cho A Tuân

Ca sĩ Đan Trường xác nhận sẽ bay từ Mỹ về Việt Nam để biểu diễn trong đại nhạc hội "Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà" do ca nhạc sĩ A Tuân tổ chức, diễn ra vào ngày 28-4. Điều này khá đặc biệt bởi ca sĩ Đan Trường mới mở quán cafe tại Mỹ nên việc bỏ dở công việc kinh doanh về Việt Nam biểu diễn là lựa chọn khá khó khăn.

Đây là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ thu xếp lịch trình từ Mỹ để trở về Việt Nam tham gia một chương trình âm nhạc mang ý nghĩa cộng đồng và kết nối người Việt trên toàn cầu.

Theo chia sẻ từ ca nhạc sĩ A Tuân, sự xuất hiện của Đan Trường trong đại nhạc hội lần này không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn mà còn mang nhiều ý nghĩa cá nhân. Nam nhạc sĩ cho biết, cũng giống như nhiều người ở thế hệ 8X-9X, Đan Trường từng là thần tượng tuổi trẻ của mình.

"Ngày xưa tôi cũng giống rất nhiều khán giả khác, là fan của anh Đan Trường. Hồi còn đi học, tôi để tóc hai mái giống Đan Trường, trong nhà treo hình Đan Trường khắp nơi. Băng cassette của anh Trường thì gần như băng nào tôi cũng có. Thời học sinh, sinh viên, tôi thường hát karaoke, nghêu ngao những ca khúc của Đan Trường" - A Tuân nhớ lại.

Anh kể thêm, thời điểm mới chập chững sáng tác nhạc ở Long Xuyên (An Giang), từng có lần mạnh dạn mang ca khúc của mình gửi cho Đan Trường với mong muốn được thần tượng chú ý. Dù khi đó cơ hội chưa thành hiện thực nhưng ký ức ấy đã trở thành một động lực lớn trên con đường âm nhạc của A Tuân sau này.

Đan Trường là thần tượng của ca nhạc sĩ A Tuân

Nhiều năm sau, từ một người mê nhạc "anh Bo", A Tuân đã trở thành nhạc sĩ, nhà tổ chức đứng sau nhiều dự án âm nhạc và sự kiện quy mô. Lần tái ngộ này với Đan Trường vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với A Tuân. Đặc biệt, A Tuân còn sáng tác riêng một ca khúc dành cho Đan Trường, và hai nghệ sĩ dự kiến sẽ có màn song ca trong chương trình.

Đan Trường nhận lời bay từ Mỹ về hát trong show 'Anh em bốn bể một nhà' - Ảnh 1.

Thời gian này, Đan Trường khá bận rộn với công việc kinh doanh

Gần đây, ca nhạc sĩ A Tuân ghi dấu ấn với sự trở lại mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động kinh doanh và cộng đồng. Đặc biệt, ca khúc "Lệ ngang trời" do anh sáng tác đã tạo nên hiện tượng trên nền tảng TikTok, vượt mốc 2 tỉ lượt xem từ cuối năm 2025, trở thành một trong những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được đông đảo người dùng sáng tạo nội dung, cover và sử dụng trong các video.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, A Tuân hiện là CEO Simba Media Group, đồng thời giữ vai trò Cố vấn cao cấp Truyền thông của Viện Triết học Phát triển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Anh cũng là Cố vấn cao cấp Truyền thông và đại diện hình ảnh của BJC, đồng thời là cổ đông của BJC Group.

