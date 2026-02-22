Đập dâng Nam Mỹ, điểm hẹn ngắm hoàng hôn mới của giới trẻ Đà Nẵng

Những ngày đầu năm, đập dâng Nam Mỹ (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) bỗng trở thành điểm đến mới được giới trẻ truyền tai nhau. Không cần đi xa, chỉ mất một buổi chiều, nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để ngắm hoàng hôn, chụp ảnh và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình ven hồ.

Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu buông xuống, mặt nước lặng sóng phản chiếu sắc vàng cam dịu nhẹ, phía xa là những triền núi xanh thẫm tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Không khí thoáng đãng, tách biệt với sự ồn ào của đô thị khiến nơi đây nhanh chóng trở thành "tọa độ chill" được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong những ngày đầu năm.

Thời điểm chiều muộn, ánh nắng cuối ngày phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh yên bình, thoáng đãng, khác hẳn không khí đô thị náo nhiệt

Theo tìm hiểu, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "CU DE RIVER JOURNEY 2026" do Công ty TNHH PTV Media thực hiện. Ban tổ chức đã bố trí không gian trải nghiệm cộng đồng, mời người dân và du khách thưởng thức nước mía miễn phí, đồng thời tổ chức các hoạt động check-in, chụp ảnh ngoại cảnh nhằm quảng bá du lịch sinh thái địa phương.

Chương trình được triển khai theo từng khung giờ, không tập trung đông người, không sử dụng âm thanh công suất lớn để bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Hoạt động mang tính phi lợi nhuận này còn gắn với việc gây quỹ tự nguyện, hỗ trợ phát triển cây mía Hòa Bắc – một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng ven Đà Nẵng, qua đó lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái ven sông.

Đập dâng Nam Mỹ thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (cũ), nay là phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Phúc, đại diện ban tổ chức, cho biết việc lựa chọn Hồ Nam Mỹ làm điểm trải nghiệm xuất phát từ mong muốn kết nối sản phẩm mía Hòa Bắc với không gian thiên nhiên đặc trưng của địa phương.

"Chúng tôi không tổ chức sự kiện rầm rộ mà chọn cách làm chậm, vừa đủ, để du khách có thể ngồi ngắm cảnh, uống ly nước mía mộc mạc và hiểu hơn về giá trị của cây mía Hòa Bắc. Qua đó, chương trình kỳ vọng tạo nền tảng truyền thông ban đầu cho hành trình xây dựng thương hiệu nông sản địa phương theo hướng bền vững" - ông Phúc chia sẻ.

Không chỉ thu hút du khách trong nước, điểm đến này còn để lại ấn tượng với nhiều khách quốc tế. Ông Mark Johnson, du khách đến từ Úc, cho biết ông bất ngờ trước vẻ đẹp yên tĩnh của hoàng hôn bên đập dâng Nam Mỹ. "Ly nước mía tươi, ngọt thanh và rất dễ uống. Tôi nghĩ nếu địa phương phát triển du lịch gắn với nông nghiệp như thế này, cây mía Hòa Bắc hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện hấp dẫn với du khách nước ngoài" - ông nói.

Tại đây, người dân sẽ được thưởng thức nước mía miễn phí, nhằm giới thiệu nông sản là cây mía Hòa Bắc

Khách nước ngoài hào hứng check-in, tham gia chương trình phi lợi nhuận, hỗ trợ cho cây mía Hòa Bắc

Chuỗi hoạt động trải nghiệm, check-in và gây quỹ tại Hồ Nam Mỹ diễn ra đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, với quy mô vừa phải mỗi ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống người dân địa phương.

Đây được xem là bước khởi đầu cho các chương trình dài hạn nhằm quảng bá mía Hòa Bắc, thúc đẩy du lịch cộng đồng và mở thêm hướng tiếp cận mới cho sản phẩm nông nghiệp vùng ven Đà Nẵng.