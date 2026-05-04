Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng hệ thống nội dung và thông điệp truyền thông quốc gia. Trên cơ sở nghiên cứu và xác định các trụ cột chính tạo nên hình ảnh Việt Nam, bộ sẽ định vị thương hiệu quốc gia dựa trên các giá trị cốt lõi như: bản sắc văn hóa lâu đời, đặc sắc; con người Việt Nam yêu nước, thân thiện và sáng tạo; đất nước ổn định, phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hình ảnh Việt Nam sẽ được đẩy mạnh quảng bá ra nước ngoài trong thời gian tới. (Ảnh: LAN ANH)

Các nội dung truyền thông trọng tâm sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam như văn hóa, du lịch, ẩm thực, di sản... Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng và quản lý "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam" nhằm tập hợp, khai thác và lan tỏa những câu chuyện tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Ngân hàng dữ liệu này sẽ được số hóa dưới dạng metadata để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm, khai thác và tái sử dụng trong các chiến dịch truyền thông quốc tế.