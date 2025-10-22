HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Bên cạnh nhiều gương mặt trẻ nổi bật, những diễn viên gạo cội cũng không ngừng đột phá trong diễn xuất

Sàn diễn sáng đèn đồng nghĩa với việc các nam diễn viên sân khấu khuấy động trong các tuyến nhân vật chính. Năm nay, nhiều nam diễn viên đã tạo ấn tượng mạnh với công chúng.

Những "số phận" đầy sáng tạo

Những nam diễn viên sân khấu thu hút sự chú ý trong năm 2025 đầu tiên phải kể đến các gương mặt ấn tượng trong vở "Hạc Vỹ Lan" (do Hoàng Thái Quốc đạo diễn), gồm: Hoàng Thái Quốc (vai Hạc Vỹ Lan và Đạt Minh), NSƯT Thành Lộc (vai ông Bách), Thành Khôn (vai Hoàng) và Trương Hạ (vai Thái).

Trong đó, Hoàng Thái Quốc thể hiện xuất sắc hai số phận trong một con người, lột tả được hình ảnh người con quyết tâm tìm ra ánh sáng công lý sau cái chết thảm thương của cha mẹ. Anh đã được giới chuyên môn nhận xét có nhiều đột phá, tạo những lớp diễn cuốn hút khán giả. Trương Hạ trong vai Thái - một ảo thuật gia đau đáu nỗi khổ tâm giữa tình yêu và sự hận thù của gia đình - cũng gây ấn tượng không kém. Thành Khôn - ứng viên sáng giá năm nay - có vai diễn mang nhiều góc cạnh tâm lý, anh diễn chân thật, giàu cảm xúc, khiến khán giả vừa thương, vừa giận cái cách anh đối xử với người mẹ nắm trong tay quyền lực nhưng đã bán rẻ lương tâm mình.

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 1.

NSƯT Minh Nhí vai Hiếu trong vở “Cuộc đoàn tụ cảm xúc"

Trên sân khấu kịch Hồng Vân, năm nay có Minh Luân diễn vai Minh Kiên - một chiến sĩ công an tận tụy, bản lĩnh và cũng rất đời thường, phải đối mặt với nhiều bi kịch cá nhân trong nhiệm vụ (vở "Một cuộc chiến khác"). Trong vở này còn có hai nam diễn viên đang là ẩn số: Bùi Công Danh (vai bác sĩ Tuấn) và Lạc Hoàng Long (vai bác sĩ Mạnh), diễn xuất chân thật, lời thoại đậm chất thực tế, làm cho nhân vật thêm sống động.

Ở sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, NSƯT Minh Nhí ghi đậm dấu ấn với khán giả qua hai vai anh em sinh đôi Trung - Hiếu. Với lối diễn tự nhiên, chân thành, hai nhân vật do anh thể hiện khiến khán giả xúc động khóc cười với số phận cay nghiệt của nhân vật trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc". Anh còn thể hiện xuất sắc vai chú ba trong vở "Rồi 30 năm sau".

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 2.

Diễn viên Thành Khôn vai Hoàng vở “Hạc Vỹ Lan”

Diễn viên Steven Nguyễn đã tạo "cơn sốt" trong vở kịch "Xóm trọ lắm trò" với vai Phi - chàng trai có quá khứ lầm lỡ, quyết tìm lại cuộc đời trước bao thị phi, định kiến. Steven Nguyễn diễn đã thể hiện chuyển biến cảm xúc từ dồn nén nội tâm đến bùng nổ cao trào mà không ồn ào.

Năm nay diễn viên Công Danh (tác giả Hoàng Mẫn) có hai vai diễn hay trong vở "Bút máu" và "Bóng ma rạp hát Lệ Hoa". Anh là một trường hợp đặc biệt khi vừa có thể viết kịch, đạo diễn và diễn xuất, nhưng kiểm soát được chính mình, tạo hiệu quả cho nhân vật. NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trên sân khấu kịch nổi bật với nhân vật Trần Sinh (vở "Bút máu"), anh tạo lời thoại cho nhân vật rất tốt, giàu sức thuyết phục.

Nghệ sĩ Chánh Trực có vai ông Tâm và Quốc Thịnh có vai ông Trung trong vở "Đồng chí" do Hội Sân khấu TP HCM đầu tư, vở diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM và lưu diễn tại Busan - Hàn Quốc. Hai vai diễn, hai số phận nhưng đủ làm khán giả thổn thức, yêu quý tài nghệ diễn xuất của cả hai.

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc và NSƯT Thành Lộc vở “Hạc Vỹ Lan”

Tại Nhà hát kịch IDECAF năm nay, vở "Dưới bóng giai nhân", Đại Nghĩa (vai Từ Hải), Đình Toàn (vai Hồ Tôn Hiến) cuốn hút người xem bằng phong cách diễn xuất tinh tế. Còn trong "Lệ Chi Viên - Bí mật vườn Lệ Chi", Đại Nghĩa vai Tạ Thanh, Đình Toàn đảm nhận 2 vai là vua Thái Tông và Thánh Tông là điểm nhấn của vở khi được dàn dựng phiên bản mới.

Đa dạng sự lựa chọn

Ngoài ra, một số nam diễn viên khác như: Ma Ran Đô (vở "Chạy đến ngày hôm qua" - sân khấu Hoàng Thái Thanh), Trần Tuấn Kiệt (vở "Đẹp bất chấp" - Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM), Võ Minh Khải (vở "Đại náo khu "nhà giàu" - Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh), Hòa Hiệp vai Bảo Quan đại nhân (vở "3D cung tâm kế" - Sân khấu Hồng Vân), Thành Hưng (vai Chu Xung), Kim Quốc Nhân (vai Lỗ Đại Hải), Minh Huy (vai Chu Bình) trong vở nhạc kịch "Lôi Vũ - giai điệu tội lỗi" trên sân khấu Quốc Thảo hoặc các vai diễn của Quốc Thảo, Trường Phúc, Hữu Nghĩa trong vở kịch "Sâu đêm"… đã mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng. Mỗi người với thế mạnh riêng đều có khả năng góp mặt trong tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm nay.

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hoàng Hải và NSƯT Lê Tứ trong vở “Tiếng hò sông Hậu”

Trên sân khấu cải lương, Võ Minh Lâm tạo được sự chú ý với vai kép lão khiến khán giả mê bộ môn nghệ thuật độc đáo này đều phải nhắc đến Nguyễn Địa Lô của anh. Đồng thời anh còn diễn vai Trần Cảnh trong vở cải lương do anh làm đạo diễn "Giai nhân và anh hùng" (tác giả Chu Thơm), tạo tiếng vang với nỗ lực luôn làm mới chính mình trong nghệ thuật.

Trong vở "Tiếng hò sông Hậu" - phiên bản mới của đạo diễn Hoa Hạ, các nam diễn viên tài năng đã hóa thân vào những vai diễn ấn tượng như: Hoàng Hải (vai Chơn), Lê Tứ (vai Thừa), Thanh Phong (vai Ba Thạch Sên), Điền Trung (vai ông Hội đồng Dư) có nhiều khả năng vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2025.

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 5.

NSƯT Võ Minh Lâm (phải) trong vai Nguyễn Địa Lô vở “Bức ngôn đồ Đại Việt”

Trong vở cải lương "Hàn Mặc Tử", NSƯT Vũ Luân đã diễn xuất thần vai chính, tạo dấu ấn đẹp với khán giả trong bản dựng mới của NSND Trần Ngọc Giàu. Với lợi thế ca diễn đầy nội lực, anh cũng có nhiều khả năng được bạn đọc đề cử vào vòng bầu chọn năm nay. 

ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG HẠNG MỤC NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU: Sàn diễn liên tục sáng đèn, “anh tài” thỏa sức - Ảnh 6.

 

